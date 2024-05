VOĆE KOJE KARDIOLOZI JEDU SVAKI DAN: Otkrili su zašto, dovoljan razlog da odmah krenete na pijacu

Kardiolozi otkrili koje voće jedu svaki dan!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ako biste pitali kardiologe koje voće je najbolje jesti svaki dan, odgovor bi glasio - bobičasto, jabuke i banane.

"Bobičasto voće ima posebno visok sadržaj antioksidansa i vlakana. Osim što su vlakna zdrava za crijeva, ona su ključna i za zdravlje srca jer pomažu u održavanju holesterola i sprečavaju porast krvnog pritiska", kaže kardiolog dr Džoj Gelbmen za Prevention.

Kardiolog dr Dipek Vivek najviše voli jabuke. One sadrže polifenole i flavonoide koji imaju važna antioksidativna svojstva. Odličan su izvor vlakana, vitamina C i kalijuma, a sve to podržava zdravlje kardiovaskularnog sistema.

"Jabuke imaju nizak glikemijski indeks, a konzumiranje takve hrane pomaže u smanjenju rizika od nastanka dijabetesa i holesterola, što pomaže u smanjenju rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti", objasnio je dr Vivek i dodao da su banane takođe korisne.

"Banane su dobar izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, vitamina B6, kalijuma, magnezijuna i antioksidansa. Ove hranjive stvari ne samo da podržavaju srce, već pomažu tijelu i na druge načine. Dijetalna vlakna pomažu probavi, vitamin C jača imunološki sustav, a vitamin B6 važan je za razvoj mozga i živaca", naglasio je.