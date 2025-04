Vanja Marinković otkrio je da je na dan finala Olimpijskih igara u tenisu, kada je Novak Đoković osvojio zlato, Nikola Jokić otišao od svih i imao dan za sebe. Sa konjima.

Kakav je zaista Nikola Jokić? Iako je godinama već najbolji košarkaš na svetu, uvek deluje nezainteresovano za košarku, pa i povučeno za razliku od drugih NBA superstarova. Međutim, kakvog ga vidimo u medijima, takav je zaista i privatno, kod njega nema nikakvog foliranja i o tome svedoče njegovi saigrači - kako iz Denvera, tako i iz reprezentacije Srbije.

Vanja Marinković je podkastu "X&O's" kod Edina Avdića ispričao kako je izgledalo druženje i igranje sa Nikolom Jokićem prošlog leta na Olimpijskim igrama u Parizu posle čega je do kraja shvatio ko je i šta je Somborac. S tim da su igrali i 2022.

Posebno mu je sve bilo jasno kada je Nikola Jokić na dan finala Olimpijskih igara u tenisu, kada su brojni košarkaši otišli da gledaju Novaka Đokovića, potpuno "nestao" iz hotela i tražio svoj mir. Uspeo je da ga pronađe nadomak Pariza gde je radio ono što najviše voli pored košarke.

"Kad smo prelazili bili iz Lila u Pariz, nismo išli u selo nego u hotel. Imali smo slobodan dan, a tada je baš Novak Đoković igrao finale", prisetio se Vanja Marinković tog 4. avgusta 2025. godine kada će Nole ispisati istoriju, čemu su svedočili uživo i naši košarkaši poput Ognjena Dobrića, Marka Gudurića i Alekse Avramovića.

"Otišlo je sedam-osam naših košarkaša da ga gleda, ja sam bio Ninom i tu su mi bili neki drugovi, a Jokara je otišao van Pariza i išao da vozi konje. Ne znam da li se tako kaže. Seo je u ove njegove zaprege i zamisli. To je baš druga dimenzija", dodao je.

Vanja, kakav je košarkaš Jokić?

"Ovo u Parizu je bolje nego Manila", otvoreno je rekao Vanja Marinković: "Prvo, pre tri godine da mi je neko rekao da ću da igram Olimpijske igre, ne bih mu verovao. Bilo je hoću li ići u Fuenlabradu ili neću. Šta je život. Sve je bilo bolje u Parizu, bilo je bliže, pa tu su naši ljudi s nama u Lilu i Parizu. Ceo doživljaj je bio bolji, jači, veći, sve je nekako na većem nivou. Pritom, onda si igrao protiv najboljih igrača ikada verovatno. I zamalo da ih dobiješ, za milimetar.

Kako kaže Vanja Marinković, Nikola Jokić je najbolji srpski košarkaš svih vremena i u konkurenciji je za najvećeg košarkaša ikada: "Još igraš sa najvećim, verovatno najvećim ikada, pričam o Joki. Realno, čovek će biti u najboljih deset ikada, ako ne i bolji", replicirao je Edinu Avdiću.

Kakav je Jokić kao čovek?

"Svaka njegova sezona je sve bolja. Ti s njim igraš, provodiš vreme, ali on nije... Mislim, jeste pojava - ali je normalan tip. To mi je isto bio utisak. Mi smo samo posle utakmice pričali ko će po pivo, ko će u Mekdonalds. On i niko više ikada. On je skroman, veći je i od Tima Dankana. Realno je veći i bolji", dodao je Marinković i dodao da je to neverovatan tim, posebno jer je u njemu bio i Bogdan Bogdanović koji ima poseban mentalitet kad obuče dres Srbije.

Kako se Jokić zaljubio u konje?

"Koliko imam konja? Dosta. Dva u Francuskoj, dva u Italiji i deset u Srbiji", ispričao je Nikola Jokić u intervjuu iz 2023. godine, od kada se brojno stanje možda i promenilo u štali "Dream Catcher": "Moj san je da pobedim u nekim velikim trkama da... To bi bilo zaista kul. Emocije koje ja imam sa konjima i o konjičkim trkama su mnogo veće nego u trkanju. Tokom godine, bavim se konjima i vozim se, blizu njih sam, ali ne onoliko koliko se bavim košarkom. To je zbog toga. Kada se nečim baviš toliko mnogo, emocija ti opada, a kada ti nešto nedostaje to želiš više".

Inače je Jokić od malih nogu bio potpuno zaljubljen u konje, redovno je odlazio u štalu, sedao u zaprege i čak i čistio za njima, dok se potom to pretvorilo u najveću strast pored košarke - i uživa u konjičkom sportu kada god može.

"Volim njihov miris. Najbolji osećaj na svetu je kada ih hranite, sam zvuk kada jedu u štali je najbolji zvuk koji možete da čujete. To je nešto što samo ljudi koji vole konje mogu da osete", rekao je Jokić u jednom ranijem intervjuu kada je i otkriveno da je to njegov hobi van košarke.