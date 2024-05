ISPITIVALI SU MOZAK "SUPERSTARCA": Rezultati jasno pokazali zašto su otporni na starenje!

Šta mozak dugovječnih ljudi čini jedinstvenim?

Kognitivni pad, posebno pamćenje, čest je rezultat starenja, što može da dovede do neurodegenerativnih bolesti kao što je Alchajmerova bolest. Ipak, čini se da neki stariji ljudi, poznati kao "superstarci", imaju kognitivne sposobnosti na nivou mnogo mlađih ljudi. Šta njihov mozak čini jedinstvenim?

Novo istraživanje koje su sproveli naučnici iz Španije stavlja akcenat na pitanje starenja ljudskog tijela. Tokom pet godina, istraživači su analizirali bijelu materiju u mozgu "superstarca", upoređujući je sa onom kod tipičnih starijih odraslih osoba. Iako se ukupno zdravlje bijele materije nije značajno razlikovalo među grupama, super stariji su pokazali poboljšanu mikrostrukturu u nekim vlaknima frontalnog dijela, što ukazuje na otpornost na kognitivni pad koji je povezan sa starenjem.

Ko su super stari ljudi?

Ovaj termin su naučnici stvorili da opišu ljude preko 80 godina čiji su mozak i kognitivne sposobnosti u istom stanju kao i kod onih koji su u 50-im i 60-im godinama.

Bijela materija u mozgu super starih ljudi

Studija, objavljena u The Journal of Neuroscience, fokusirala se na strukturni integritet bijele materije u mozgu superstogodišnjaka. Koristeći tehniku difuzionog snimanja, naučnici su pokušali da shvate kako stariji održavaju svoje kognitivne sposobnosti dok stare. Studija je uključivala 64 super starije odrasle osobe i 55 tipičnih starijih osoba. Naučnici su prikupili podatke kako bi procijenili zdravlje bijele materije i mikrostrukture mozga.

Dok su "superstarci" imali bolji rezultat na kognitivnim testovima, stopa kognitivnog pada u obije grupe je bila slična, osim sporijeg pada u jednom određenom testu među "superstarcima". Nije bilo značajnih razlika između grupa u ukupnom volumenu bijele materije, lezijama bijele materije ili težini lezije. Međutim, detaljne analize mikrostrukture bele materije otkrile su da su "superstarci" imali veću frakcionu anizotropiju i nižu srednju difuziju, dvije mjere povezane sa padom zdravlja mozga.

Prvi autor studije, dr Marta Garo, neuronaučnik iz The Laboratory for Clinical Neuroscience, Centre for Biomedical Technology, Universidad Politécnica de Madrid, objašnjava: "Super stari ljudi mogu da izbegnu normalne promjene starenja koje se javljaju u mikrostrukturi bijele materije, zbog čega zaključujemo da su otporni na tipične starosne strukturne promjene bijele materije".

Proučavanje mozga "superstaraca" moglo bi da pomogne naučnicima da shvate koje su moždane strukture ključne za održavanje dobre memorije kako starimo. Identifikacija ovih struktura bi potencijalno mogla da pomogne u razvoju terapija za stimulaciju mozga.

Zdravo starenje - šta utiče na to?

Na zdravo starenje takođe utiču:

održavanje pravilne higijene sna

redovna fizička aktivnost

društvena interakcija

mentalne vježbe

Neuronaučnik dr Ben Rejn je istakao: "Ljudi koji češće koriste svoj mozak, posebno za kognitivne zadatke visokog nivoa, mogu da pokažu veći integritet bijele materije. Aktivacija bukvalno čuva njihovu struktur!", rekao je i dodao da što više koristite mozak, to će biti jači i otporniji.

