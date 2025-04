Klub je objavio da je Šloterbel pokidao meniskus lijevog kolena.

Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Njemački fudbaler i defanzivac Borusije Dortmund Niko Šloterbek zbog povrede će propustiti ostatak sezone, prenio je njemački klub.

"Nikovo odsustvo mnogo utiče na nas. On je veoma važan dio našeg tima i to je potvrdio konstantno dobrim igrama ove sezone. Nadamo se da će se brzo vratiti u formu, a mi ćemo ga podržati koliko god je to moguće", izjavio je sportski direktor Borusije Sebastijan Kel.

Šloterbek je ove sezone upisao 37 nastupa za Borusiju u svim takmičenjima.

Za reprezentaciju Njemačke je odigrao 30 utakmica.