To nije bio prvi put da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu letio jedužim rutama kako bi se izbjegao rizik od hapšenja.

Izvor: Youtube/ IsraeliPM

Državni izraelski avion Ving of Zion prošao je putanju koja je povećala put od Budimpešte do Vašingtona za oko 400 kilometara kako bi izbjegao let iznad zemalja za koje se smatra da bi mogle da sprovedu nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud.

Kako Izrael vjeruje, Irska, Island i Holandija sprovele bi nalog Međunarodni krivični sud (ICC), izdat zbog navodnih ratnih zločina u Gazi, zbog čega je Ving of Zion letio iznad Hrvatske, Italije i Francuske, prenio je Tajms of Izrael. To nije bio prvi put da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu letio dužim rutama kako bi se izbjegao rizik od hapšenja.

U februaru, kada je Netanjahu otputovao u Vašington da se sastane sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom nekoliko nedelja nakon operacije, njegov avion je letio dužom putanjom da bi bio iznad američkih vojnih baza u slučaju da mora da sleti iz medicinskih razloga.

Netanjahu će se sastati sa Trampom u Bijeloj kući u 13 časova po lokalnom vremenu i njih dvojica će potom dati zajedničke izjave u Ovalnom kabinetu.