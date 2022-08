4 ZNAKA HOROSKOPA DOŽIVEĆE VELIKE PROMENE OD 11. AVGUSTA: Spremite se za nova dešavanja, ključno je da ih iskoristite!

Poslednji supermesec počinje 11. avgusta i brojne promene su neizbežne, naročito za četiri horoskopska znaka!

Čako i ako niste strastven ljubitelj astrologije, dopašće vam se kad saznate kakve promene vam donosi poslednji supermesec u 2022. godini! Trenutno se nalazimo u sezoni Lava, a sunce u poslednje vreme zauzima centralno mesto.

Pun mesec će 11. avgusta zakoračiti u snažan osećaj nezavisnosti, a nateraće nas da preispitamo svoje želje, ali i da se prisetimo svih onih ideja i misli koje smo zapostavili. Astrolozi kažu da na šta god se budete fokusirali u ovom periodu, to će doći do kulminacije, odnosno, do tačke ključanja!

Četiri horoskopska znaka osetiće najveće promene, a neke od njih mogu potpuno da im promene ciljeve, planove, put, život. Astrolozi napominju da maksimalno iskoristite ovo dešavanje, a evo o kojim znacima je reč:

Bik

Postoje određene prepreke koje su se pojavile u vašem životu, a ovo je savršeni trenutak da na momenat zastanete i razmislite. Potrebna vam je pauza i ovaj period može da vas uspori, ali to je dobro. Čeka vas prilično dinamičan tempo na poslu, koji može da bude frustrirajući, pa je veoma važno da se maksimalno prilagodite svim tim preprekama!

Lav

Ovaj period na vas posebno utiče kada je emotivni odnos u pitanju. Dešavaće se turbulentni trenuci, a na vama je da razbistrite glavu i razmislite šta želite. Bićete u dilemi kome da dopustite da odluči: razumu ili srcu. Ipak, važno je da radite ono što želite, jer samo to će biti prava odluka.

Škorpija

Ukoliko imate ozbiljne planove, namere i odluke, ovo je momenat kada će se realizovati. Vaši potezi mogu da utiču na čitav vaš život, a to će se najviše odnositi na kupovinu ili iznajmljivanje životnog prostora, ali i na jačanje odnosa sa bliskim članom porodice. Takođe, ovo može i da se odnosi na potencijalni prelazak u zajednički prostor sa emotivnim partnerom, te napuštanje roditeljskog doma.

Vodolija

Primetićete koliko ste ozbiljni u ovom periodu, ali to nije loše. Bićete sigurni da sve radite kako treba i da donosite ispravne odluke. Došao je trenutak kada možete emocionalno da se otvorite, iskoristite to i ne sumnjajte u takav potez. Dobićete snagu da prihvatite sve svoje ekscentričnosti!