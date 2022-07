HRANA KOJU SVAKI DAN JEDEMO IMA BAKTERIJU KOJA IZAZIVA PARALIZU: Vreba na PAKLENIM VRUĆINAMA, pazite na ove namirnice!

Bakterija koja izaziva brojna oštećenja vreba iz hrane na visokim temperaturama.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Visoke temperature i vazduh tokom leta iziskuju poseban oprez prilikom pripreme hrane. Opasnost vreba od razičitih vrsta baterija među kojima je posebno rizična ona koja izaziva listeriozu, bakterijsku crevnu infekciju na koju su izuzetno osetljive trudnice.

Koja hrana podstiče njeno razmnožavanje, kako se zaštititi, kako rasporediti hranu u frižideru i koliko teške posledice može ostaviti ova bakterija, otkrila je u "Jutru" na Prvoj doktorka Slavica Mariš.

"To je bakterijska infekcija koja je uzrokovana bakterijom koja se nalazi svuda oko nas, u zemljištu, vodi, digestivnom traktu mnogih životinja. Mi se njom zaražavamo konzumiranjem kontaminirane hrane. To može biti povrće, meso, nepasterizovano mleko, meki sirevi, delikates proizvodi, suhomesnati, sušena riba. To su najčešći proizvodi koji su podložni za razvoj i razmnožavanje ove bakterije. Ono što ovu bakteriju razdvaja od drugih, jeste što se ona razmnožava na niskim temperaturama, u rasponu od 0 do 45 stepeni, što znači da se može razmnožavati i na temperaturi frižidera. To je čini opasnom", rekla je doktorka.

Prema njenim rečima, veoma je važno na koji način se hrana skladišti, koliko se rashlađuje i kako se priprema.

"U ovo vreme dolazi do zaražavanja u samoj pripremi hrane, a može proći i dovoljno vremena u toku skladištenja ili hlađenja hrane. Ono što možemo da preuzmemo jesu postupci koji se inače preporučuju za bezbedno spremanje hrane. Voće i povrće treba dobro oprati, čak i ono koje se guli, recimo, krastavci, dinja. Odvojiti obrađenu od neobrađene hrane i dobro bi bilo da odmah konzumiramo hranu. Ako prođe mnogo vremena od hlađenja, to je dovoljno vreme da se zarazite bakterijom", istakla je dr Mariš i dodala:

"Kada skladišitimo hranu u rashladne uređaje, treba voditi računa kako ih skladištimo. Na gornjim policama treba staviti termički obrađenu hranu, a na nižim sirovu", objasnila je.

Kako da prepoznamo infekciju?

"Ima dve svoje forme. Neinvazivna forma je blaga infekcija, protiče povišenom temperaturom, glavoboljom, mučninom, povraćanjem i može se javiti kod svih osoba sa normalnim imunitetom. Inkubacija za ovo oboljenje obično traje nekoliko dana", rekla je doktorka i objasnila da teža klinička slika stvara ozbiljne posledice.

"Težoj kliničkoj formi podležu trudnice, osetljviije su 20 puta na listeriju u donosu na druge osobe. U riziku su i osobe smanjenog imuniteta, onkološki pacijenti, osobe koje imaju HIV, osobe starije od 60 godina, kao i novorođenčad. Može doći do ukočenog vrata, poremećaja u ravnoteži, čak i paralize nekih mišića. Može nastati i zapaljenje mozga", objasnila je dr Mariš.