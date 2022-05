KAD ČUJETE ZA ŠTA JE DOBILA 11.000 EVRA NEĆE VAM BITI DOBRO: Masno su joj platili da uradi nešto što radi svako od nas!

Trans model sa OnlyFansa otkrila sve o čudnom zahtevu koji je dobila - muškarac za više od 11.000 evra otkupio njene isečene nokte sa nožnih prstiju!

Izvor: Instagram/Screenshot/alexishealy_x

Trans model Aleksis Hili, koja zarađuje od OnlyFansa, šokirala se kada je od obožavaoca dobila ponudu – 11.700 evra za isečene nokte sa nogu!

Bivša konobarica od OnlyFans platforme zarađuje oko 230.000 evra godišnje, ali zahtev koji je dobila prošlog meseca ju je veoma začudio.

"Kada me je prva osoba kontaktirala i ponudila da kupi moje isečene nokte, nisam to shvatila ozbiljno. Mislila sam da govori kako će 'platiti veliku sumu' za moje nokte kako bi dobio nekoliko fotografija mojih stopala ili tako nešto. Poslala sam mu nekoliko fotki iz različitih uglova, a on mi je posalo 11.700 evra. Nisam mogla da verujem, nikada nisam dobila toliku sumu odjednom. Morala sam nekoliko puta da pogledam da li dobro vidim", rekla je Aleksis.

Ona je nakon toga upitala svog klijenta da li joj je greškom poslao toliko novca, na šta je on rekao da je "vredno toga" i poslao joj je adresu na koju treba da pošalje isečene nokte.

Aleksis je, kaže, nakon toga nokte upakovala u fensi papir i u malu kutiju za nakit.

"Nikada više se nije javio posle toga, nestao je ubrzo nakon što sam mu poslala nokte. Pretpostavljam da je dobio šta je želeo i to je to.

Aleksis je od novca koji je dobila za ovaj čudan "posao" sebe častila picom, a kaže da još nije smislila na šta će da potroši ostatak novca.

Od raznih drugih zahteva koje je dobijala od klijenata, izdvaja one koji su nudili da kupe njenu četkicu za zube ili nekoliko pramenova njene kose.