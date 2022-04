OD OVOG KLIPA SAM ZARADILA STAN! Zvezda sajta za odrasle progovorila o SKANDALOZNOM SEKSU u lajvu - Najviše to gledaju!

Deniz Dejm priznala da joj gori Onlifens!

Izvor: Twitter/Zadruga Official/screenshot

Atraktivna Slovenka koja je nedavno izbačena iz Zadruge, otkrila je da je njen sadržaj na Onlifensu "goreo" zbog seksa u rijalitiju.

Deniz je otkrila da joj prija pažnja koju je dobila učešćem u Zadruzi, ali i da je zbog seksa koji je šokirao naciju, zaradila dovoljno da kupi stan!

"Navikla sam se i baš mi je lepo kad sam izašla, prija mi, ja volim pažnju. To mi svakako prija, ja sam odrasla bez oca, otac me je napustio i od tada imam neku želju za tu pažnju, da sam primećena. Ja sam egzibicionista i volim da se pokazujem. Onlifens mi gori! Najviše je skočio kada sam imala erotski odnos sa Mihićem, zaradila sam toliko da mogu da kupim stan u Beogradu, ja se ovde osećam prihvaćeno, mislim da su Srbi tolerantni, u odnosu na to kako ga narod predstavlja, muškarci su šarmantni, žene su lepe...".

Deniz je otkrila i da sa Mihićem nije imala "neki odnos" u rijalitiju.

"Mi imamo taj neki specifičan odnos, on se baš strašno ponaša prema ženama, mene je vređao, tako da je to sve nekako bila strast iz mržnje, a meni je ta strast donela mnogo novca".