VIRTUELNA PROSTITUCIJA?! Šok tvrdnje starlete o sajtu za odrasle: GOLOTINJOM ZARADILE STANOVE I SILIKONE!

Čuveni sajt za odrasle Onlyfans sve je popularniji na našim prostorima, pa su tako brojne starlete i rijaliti učesnice poput rešile da se na brz i lak način opare ovim putem, a pojedine su zaradile milione!

Izvor: Kurir

Na pomenutoj platformi svi koji žele da gledaju eksplicitni sadržaj imaju mogućnost da se pretplate na mjesečnom ili godišnjem nivou, pa su korisnicima dostupni klipovi na kojima se djevojke samozadovoljavaju, dodiruju po intimnim regijama, masturbiraju ili prosto kače gole fotografije, piše Republika.rs.

Rekorderke na našim prostorima kada je zarada u pitanju svakako su Ljuba Pantović, koja profil ima nekoliko godina, zatim Anđela Veštica, a odnedavno i Stanija Dobrojević, pa su njih tri do sada zaradile milione.

"Od profila na Onlyfansu sam zaradila za stan, a faktički ništa ne radim. Kupujem sve što mogu, satove, skupu garderobu, motore. Sjedim kod kuće i uživam, snimam eksplicitni sadržaj i kačim na profil. Zarada je odlična, zato svaku priliku koristim da javno ispromovišem profil. Naravno, ne bih da kažem koliko sam tačno zaradila, ali može se reći milione, naravno u dinarima, ne eurima. Ne planiram svakako da se bavim ovim stvarima još 10 godina. U planu mi je da radim ovo dok mi ne dosadi, a za dalje ćemo vidjeti"; rekla je Veštica, koja je među prvima počela da se bogati na ovaj način.





Anđela Veštica u rijalitiju "Zadruga"

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Otvoreno je o svemu u više navrata pričala i fitnes-instruktorka Ljuba Pantović, koja, pre svega, kači obnažene fotografije i stvari koje se tiču teretane i fitnesa, ređe klipove ekspicitnog sadržaja.

"Svi koji žele da vide šta sam kačila na profilu mogu da se pretplate. Neću otvoreno da pričam, ali mogu da kažem da imam super zaradu. Moj primarni posao tiče se teretane i sporta, kojim se cio život bavim. Onlyfans je samo jedan segment koji mi donosi zaradu. Suma jeste velika, ali kad se sve skupi tokom cijele godine. Mjesečno je nešto sasvim pristojno. Ne žalim se. Svakako mi dobro dođe, ali ja najbolje zarađujem od svog posla", rekla je jednom Ljuba.

Izvor: Instagram/ifbb_pro_ljuba_pantovic

Stanija je napravila pometnju kada je odlučila da otvori profil na sajtu Onlyfans, ona se tamo skida i snima seksi klipove, a pretplata košta 29 dolara. Svi korisnici za ovu cijenu imaju neograničen pristup erotskim sadržajima, a starleta je uspjela da zaradi čak 5.000 eura za samo sat vremena od pokretanja biznisa.

"Onlyfans mi je donio zaradu za koju nisam mogla da zamislim da ću da ostvarim. Nije mi to glavni izvor prihoda, ali jeste jedan od najvećih. Sad na kanalu imam oko 92 gosta, u to spadaju klipovi i seksi fotografije, tako da sve ide kako treba. Prezadovoljna sam, ali sad manje snimam jer sam okupirana poslom oko proteinskih šejkova. Naravno, neću da prestanem da snimam jer ja na Onlyfans gledam kao na posao i zabavu. Zaradila sam milionče, ali nisu bitne sume u današnje vrijeme kad je za neke ljude takva zarada pojam", rekla je Stanija za Republika.rs.





Izvor: Instagram, Stanija Dobrojević

Starleta i go-go igračica Jelena Krunić rekla je da je pametno unovčila tijelo jer nema dodira s muškarcima, a na sajtu im uzima dobar novac.

"Onlyfans je odličan sajt jer možete super da zaradite od golotinje, a da vas niko prstom ne takne. Tamo sam uzela dobre pare, još se snimam, a moj materijal može da vidi samo ko se pretplati. Što se kaže, zarađujem iz fotelje i ne fali mi ništa. Nisam milionerka, ali je zarada dobra", kaže Krunićka.





Izvor: Kurir TV printscreen

Manekenka Dajana Živković naplaćuje 100 dolara pristup profilu, a prije pola godine je počela da izbacuje sadržaj. Ona još nije pričala o zaradi, ali sudeći po broju objavljenih snimaka na profilu, dobro joj ide.

Nataša Šavija, koja je nedavno pala u akciji policije zbog elitne prostitucije, na ovoj platformi takođe dobro zarađuje. Ona kaže da je od golotinje zaradila za kuću i plac u Novom Sadu, na kom uskoro završava radove i izgradnju svog doma.

Izvor: https://instagram.com/natasa.savija/

Deniz Dejm skočila cijena posle "Zadruge"

Zadrugarka Deniz Dejm nedavno je napustila Imaginarijum, a kako je godinama aktivna na ovom sajtu za odrasle, skočila joj je cijena.

"Posle rijalitija su mi klipovi gledani više nego ikad, a tome je najviše doprinio moj seks sa Stefanom Mihićem. Podigla sam cijenu pretplate, a kad se budem odmorila od rijalitija, nastaviću da snimak klipove. Za sada imam dovoljno novca, zaradila sam odlično i ne žurim nigdje",rekla je Deniz.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iva Grgurić, pobjednica rijalitija "Zadruga 3", otkrila je šta misli o popularnom sajtu za odrasle Onlyfansu.

"Koliko ja znam, Onlyfans nije samo platforma gdje se plasiraju intimni sadržaji. Imaju tu platformu brojne poznate ličnosti, kao Filip Plejn i ti poznati svjetski dizajneri. Svako to iskoristi na svoj način. Ako će to pomoći nekim djevojkama da se maknu s ulice i da prestanu s prostituisanjem, a da se snimaju kod kuće, to podržavam. Ne bih se pretplatila da gledam nečiji sadržaj, to me ne interesuje. To je jedan vid prostitucije i niko ne može da me ubijedi da nije tako", tvrdi Iva.