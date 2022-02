Dejzi Renegejd (35) daje sve od sebe da pronađe ljubav, a iz sasvim neočekivanog razloga je "proterana" sa brojnih aplikacija za upoznavanje.

Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade

Sve je više parova koji se upoznaju onlajn, preko različitih aplikacija, a i Dejzi Renegejd (35) je na ovaj način pokušala da pronađe ljubav. Ona kaže da joj je upoznavanje na ovaj način dobro išlo, te da je u jednom trenutku imala više od 10.000 "mečovanja", odnosno onih koji bi želeli da nastave komunikaciju sa njom.

I verovali ili ne, upravo to je bio razlog zašto je izbačena sa mnogih aplikacija za upoznavanje!

"To je kao da su me aplikacije napravile potpuno nevidljivim", rekla je Dejzi, dodajući da je nakon toga plaćala i za neke premijum verzije aplikacija, ali da ni to nije pomoglo.

Ova devojka je takođe plaćala za "bustovanje" svog profila, što znači da ga je aplikacija izdvajala kao prvog u području u kojem se nalazi. Uprkos tome što je njen profil na ovaj način postao vidljiviji, shvatila je da nešto nije u redu kada je primetila da je niko ne kontaktira preko aplikacija.

Dejzi veruje da je to posledica "zabrane iz senke", odnosno da je njen profil ostavljen kao aktivan, ali da nikome zapravo nije vidljiv.

"Počela sam da pravim još naloga, koristeći druge brojeve telefona, ali isto se dešava".

Vidi opis PROTERANA SA APLIKACIJA ZA UPOZNAVANJE: Želelo ju je 10.000 muškaraca, a onda je sve pošlo naopako - evo zašto! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/baby.renegade Br. slika: 10 10 / 10

Nakon toga je kontaktirala aplikacije kako bi proverila zašto je "zabranjena", ali kaže da nikada nije dobila objašnjenje za to. Na koncu svega, ona veruje da je diskriminišu "samo zato što je lepa" i zato što ima nalog na OnlyFansu.

"Postoji mogućnost da jednostavno ne vole radnike iz seks industrije. Ove aplikacije stigmatizuju nešto što zaista ne bi trebalo da bude problem. Živimo u društvu koje ohrabruje žene da budu otvorene, ali čim počnemo da govorimo o seksu ili postanemo slobodne, kažnjavaju nas. Mislim da je to jedan mizoginistički pakao", poručila je.