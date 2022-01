JEDITE OVO MESO I PODIGNITE GVOŽĐE U KRVI! Doktor objasnio zašto je NAJBOLJE ako imate anemiju, a mnogi to ne znaju

Najbolje meso za gvožđe u krvi nije ono na koje biste prvo pomislili!

Ako imate anemiju, nutricionisti vam savetuju namirnice bogate gvožđem, a njega najviše ima u mesu i povrću kao što je kopriva. Možda ste odmah pomislili na crveno, "jače", ali u pitanju je meso ptice koje je dostupno i kod nas! Nutricionisti kažu da je tamno meso ćurke, kao što su bataci i karabataci, još bogatije gvožđem od prsa koja ljudi najčešće jedu.

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, ispričao je zbog čega je ćuretina najkvalitetnije meso, i posebno ga treba jesti ako patite od anemije.

"Moja majka, Dalmatinka, uzgajala je ćurke i one se hrane koprivom. Kopriva je najbolje povrće ako imate manjak gvožđa, organizam apsorbuje više nego iz drugih namirnica. Za hranjenje ćurki se skuva kopriva, pa se seče i gnječi dok iz nje curi sok, i onda se to skuva s projinim brašnom. Dakle ćuretina je najbolje meso jer se te ptice hrane koprivom", rekao je on.

Konjsko meso je takođe odlično ako vam manjka gvožđa, ali ga ne vole svi, složio se doktor koji ni sam nije baš "naklonjen" ovom specijalitetu, iako je vrlo zdrav. Pročitajte i kako da znate da li imate manjak gvožđa!