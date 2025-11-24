Priča o Ajnanu Selestu Koliju i dalje fascinira svijet gotovo dvije decenije nakon što se pojavio u medijima kao jedno od najgenijalnije djece na planeti.

Izvor: Printscreen/YouTube/Geniuses-Club

Imao je manje od mjesec dana kad je izgovorio prvu riječ, šest mjeseci kad je prohodao, a za prvi rođendan majku i oca je oduševio prvom složenom rečenicom. Njegovi roditelji bili su zapanjeni astronomski brzim razvojem najstarijeg od trojice sinova.

Priča o Ajnanu Selestu Koliju i dalje fascinira svijet gotovo dvije decenije nakon što se pojavio u medijima kao jedno od najgenijalnije djece na planeti.

Prodidži dijete

U galeriji pogledajte fotografije dečaka genija:

Mali genije, kako su Ajnana Selesta Kolija prozvali mediji, rođen je 23. novembra 1999. u Singapuru, odakle je rodom njegova majka – po ocu ima irske gene. Od najranijeg djetinjstva dečak je privlačio pažnju zbog izuzetno brzog razvoja i sposobnosti koje su daleko nadmašivale uobičajene okvire za njegovu dob. U medijima je često predstavljan kao "dječak koji je pametniji od Alberta Ajnštajna", jer njegov IQ iznosi nevjerovatnih 263! Poređenja radi, opšti prosek je između 85 i 115, dok je Ajnštajnov količnik inteligencije iznosio 160.

Ajnanov rani napredak bio je toliko upadljiv da se o njemu ubrzo govorilo kao o "čudu od djeteta". Već sa šest godina održao je svoje prvo javno predavanje iz hemije pred odraslima, a događaj je privukao pažnju singapurskih medija i stručnjaka. Samo godinu dana kasnije, u dobi od sedam godina i jednog mjeseca, položio je GCSE/O-level ispit iz hemije, čime je postao jedan od najmlađih kandidata u istoriji sa ovim dostignućem.

Njegov put se tu nije zaustavio. Kad je imao svega osam godina upisao je studije hemije na Singapore Polytechnic, ustanovi višeg obrazovanja, što je iznova potvrdilo da je Ajnan jedno od najnaprednije djece svog vremena. U isto vrijeme, javno je demonstrirao izuzetnu memoriju – u jednom trenutku znao je više od 500 decimala broja Pi i već tada je vladao periodnim sistemom elemenata.

Njegovi roditelji su željeli da se dječak školuje kod kuće, ali prije 15 godina to nije bilo moguće. Zato se porodica 2010. preselila u Kuala Lumpru, da bi Ajnan mogao da pohađa nastavu na Univerzitetu Tejlor.

Okretanje ka umjetnosti

Kako je rastao, Ajnan se polako udaljavao od javnog eksponiranja u nauci i sve više okretao umjetnosti. Bavio se muzikom i filmom - komponovao je muziku za kratki film, režirao sopstveno ostvarenje "The Sempiternal", a njegovi radovi našli su se i na međunarodnim festivalima. Danas, Ajnan i dalje djeluje u kreativnim poljima, uključujući muziku.

Iako se često navodi da Ajnan poseduje izuzetno visok IQ, uključujući i brojku od 263, nijedan javno dostupan dokument ne potvrđuje ovu cifru kao rezultat standardizovanog, zvaničnog testiranja. Njegov intelektualni potencijal jeste izuzetan i dobro dokumentovan, ali konkretni brojčani rezultat ostaje u domenu popularnih lista.

Roditelji pokrenuli blog

Ajnanovi roditelji pokrenuli su blog-spot kako bi bilježili nevjerovatne uspjehe najstarijeg od svoje trojice sinova. Naziv je bio simboličan: "Dječak koji je peviše znao".

Iako njegov život više nije predmet svakodnevne medijske pažnje, fascinacija oko Ajnana Selesta Kolija i dalje traje. On ostaje simbol pitanja koje svijet postavlja već vjekovima: šta se događa sa djecom genijima kad odrastu? Neka ostanu u nauci, neka se povuku iz javnosti, a neka svoj talenat preusmjere u potpuno drugačije sfere od onih u kojima su briljirala u djetinjstvu. U Ajnanovom slučaju, čini se da se put izvan naučnih laboratorija nastavlja, ali njegova priča, kao i ranija dostignuća, ostaju jedinstveno svjedočanstvo o granicama ljudskog potencijala.