Jelisaveta je za ubistvo odležala pet godina u zatvoru.

Jelisaveta Nedeljkov bila je jutros gost na TV Pinku, gdje je pričala o tome kako je pijana nasmrt prebila boksera teškaša. On je podlegao povredama, a ona je za ubistvo odležala pet godina u zatvoru. Jelisaveta je imala 4,47 promila alkohola u krvi.

"Sve se to desilo u mom stanu u Novom Sadu, tu smo bili moj dečko, prijatelj (bivši bokser), i ja. Prethodno veče mi je ukrao telefon, a tog dana sam ga molila da mi isti vrati. U jednom trenutku je nasrnuo pesnicama na mene. Odmah je došla policija i odvodi nas u stanicu i tamo meni i drugookrivljenom rade alko test. Mjerili su mi nekoliko puta. Vještak je izvještačio da sam imala 4,47 promila alkohola u krvi. Moj dečko je bio trijezan, a za povređenog ne znam tačno, ali je i on popio", prisjeća se Jelisaveta i dodaje:

"Povrjeđeni je od teških povreda imao prelome ruke i noge. Nije bilo unutrašnjeg krvarenja, CT je bio u redu, normalno je komunicirao sa ljekarima, nije gubio sveijst. Ja sam imala teške povrede glave, nisam videla na jedno oko i poslali su me kući uz obavezno mirovanje. Posle četiri dana on umire, a mene i mog dečka hapse posle 10 dana. Te dane sam provela u kući, pijući. Izjave se pola sjećam, a pola ne. Odatle su me odveli na triježnjenje u zatvorsku bolnicu" ispričala je ona za TV Pink.

Jelisaveta kaže da je teško da je sa takvim procentom alkohola mogla i da stoji, a ne da uradi nešto drugo.

"Vještak to tretira kao srednji stepen pijanstva kod mene", rekla je Jelisaveta.

Prema drugom vještačenju, utvrđeno je da sam imala 2,9 promila alkohola u krvi, ali je moja uračunljivost bitno smanjena.

"Moj dečko je u policijskoj izjavi naveo da mu je zadao dva udarca, ali sam ja nastavila da udaram prijatelja. Priznao je da je obrisao i sakrio šipku, svoju krvavu jaknu, namještao mjesto zločina... On je osuđen na četiri godine zatvora", kaže Jelisaveta.

Ona je nevoljno dodala da je dečko izdao, napomenuvši da to nije bila prava veza, već kombinacija. Jelisaveta kaže da mu je oprostila.

"Ipak mi je u decembru donosio jagode sa šlagom", dodala je ona.