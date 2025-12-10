Oni su se sumnjičili da su 6. juna ove godine u Ulcinju pokušali da ubiju dva državljanina Azerbejdžana.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv državljana Srbije Emira Crnovršanina i Admira Kačara.

Oni su se sumnjičili da su 6. juna ove godine u Ulcinju pokušali da ubiju dva državljanina Azerbejdžana.

U rješenju Višeg suda piše da je donijeta naredba o obustavi istrage protiv Crnovršanina i Kačara jer nema dokaza da su izvršili krivično djelo niti bilo koje drugo djelo koje se goni po službenoj dužnosti.