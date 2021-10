Do napada je došlo u ulici Despota Stefana u Beogradu juče oko 5 sati.

Juče se dogodio incident u Beogradu kada je pacijent napao nožem ekipu Hitne pomoći u Beogradu nakon što ga je medicinski tehničar zamolio da stavi masku.

Do napada je došlo u ulici Despota Stefana oko 5 sati, a ekipu na terenu su činili tehničar Rajko Mirković i dr Vesna Subotić.

Dr Ivana Stefanović, iz Hitne pomoći ispričala je sve detalje ovog uznemirujućeg incidenta.

"Pacijent je dva puta zvao hitnu pomoć. Prvi put je dobio savjet, ali, drugi put kada je zvao, ljekar na centrali 194 je procijenio da savjet nije dovoljan i da ekipa treba da izađe na teren. Poziv je primljen u 4.37 sati i ekipa je nešto prije 5 sati bila na pozivu. U pozivu je rečeno da pacijent ima bol u grudima, da je već ranije imao jedan infarkt. Ekipa je došla, i dok mu je doktorka mjerila pritisak, pacijent je počeo da kašlje. Tehničar ga je zamolio da stavi masku", ispričala je dr Stefanović.

U stanu se u tom trenutku nalazio i sin pacijenta koji je imao masku. Međutim, pacijent nije želio da posluša savjet zdravstvenih radnika čiju je pomoć sam tražio, a zatim je počeo i verbalno da ih maltretira.

"Govorio im je svašta - da su ovakvi i onakvi, da su maske glupost, da su botovi... Ekipa na to nije reagovala, pokušali su da ga umire i ponovili da stavi masku. A onda je on u nekom trenutku otprilike rekao: 'Daj mi nož sve da ih pobijem!'. Onda se sagnuo i od nekud izvukao nož i krenuo na njih. Tehničar ga je uhvatio za ruke, uspio da skloni doktorku i da mu oduzme oružje. Pozvali su MUP i izašli, a načelnica je pacijenta ponovo pozvala i pitala ga da li treba da dođe druga ekipa. On je to odbio", objašnila je doktorka.

Ostalo je nepoznato da li je ovaj pacijent vakcinisan.

Dr Ivana Srefanović ističe da su doktorka i tehničar još uvijek vrlo uznemireni i pod stresom.

"Šta bi bilo da tehničar nije bio tako sposoban, sa prosto tako nečim herojskim u sebi i da je umjesto njiga bila, na primjer, medicinska sestra koja možda fizički nije toliko spremna", pita se doktorka Ivana i dodaje da svako može da vjeruje u šta hoće, ali da kada pozove državnu službu, mora da poštuje propise javnog zdravlja koji važe za sve.

"Nedopustivo je da zdrtavstveni radnik radi svoj posao i da za to bude napadnut. Ne postoji nijedan razlog da nekog napadnate nožem. Niko nema pravo ni verbalno da ga ugrožava ni da atakuje na njegovu bezbjednost, to je aksiom", ističe dr Stefanović i dodaje da svaki ljekar u svom vijeku doživi bar jedan napad.

Kako kaže, takvih napada nije bilo kada je epidemija korone tek počela i kada su za ljekare bili organizovani aplauzi. Danas je to drugačije.

"Ljudi nas vrijeđaju na najstrašniji način. Bila sam prisutna kada je pacijent tražio od doktorke da pošalje hitnu pomoć kako bi ga odvezla u dom zdravlja da mu se izmjeri temperatura, jer nema toplomer", ističe dr Stefanović i dodaje da je užasno veliki pritisak na Hitnu pomoć, koja prima između 1.800 i preko 2.000 poziva na dan.