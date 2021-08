Muškarac iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je oteo bivšu devojku, a potom je odveo u kuću u Resniku i naredna 3 dana je silovao i tukao.

Izvor: iStock

Policija je odmah sprovela devojku na lekarske preglede, a muškarcu je određeno zadržavanje, te bi danas trebalo da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. On se tereti se za krivično delo silovanje, za šta mu preti do 10 godina robije.

Prema nezvaničnim informacijama, I. B. je 16. avgusta došla u policiju i do detalja opisala kakvo je mučenje proživela.

"Devojka je rekla inspektorima da se 13. avgusta dogovorila da se nađe sa bivšim dečkom, koji je navodno hteo samo da popričaju. On je tog dana došao autom po nju na uglu Ustaničke ulice i Bulevara kralja ALeksandra. Njih dvoje su kraće vreme normalno razgovarali i N.M. je, po tvrdnjama I. B. pokušavao da je nagovori da se pomire. Ipak, pošto ona to nije htela, on je počeo da viče na nju i tada je počeo pakao", rekao je sagovornik iz istrage i dodao:

"Nebojša je tada odvezao bivšu devojku u Resnik, u kuću gde živi i tamo ju je navodno vezao i zarobio, ali i oduzeo mobilni telefon kako bi je sprečio da pozove pomoć. Kako je ispričala I. B. bivši dečko ju je u toj kući više puta krvnički pretukao, ponižavao i silovao najmanje deset puta".

Izvor dodaje da ju je posle tri dana, on ju je posle tri dana ubacio u auto i odvezao je ispred jedne zgrade u Ulici Dušana Radovića na Zvezdari.

"I. B. je rekla da ju je Nebojša ispred zgrade brutalno išutirao i izudarao bejzbol palicom. Nakon što je završio sa iživljavanjem, seo je u svoj automobil i otišao i povređenu devojku da leži na ulici. Ona je, čim je došla sebi, otišla u policiju da ga prijavi.

KOMŠIJE ŠOKIRANE

Komšije N.M. iz Resnika su šokirane zbog njegovog hapšenja i ne mogu da veruju da je on sve to zaista uradio. Kako su rekli, u tom periodu su ga videli nekoliko puta u prolazu i ništa im kod njega nije delovalo sumnjivo.

"Mislim da mu je tih dana majka bila u kući. Normalno smo pričali s njim, ne mogu da verujem da je držao zatočenu bivšu devojku i da ju je danima silovao. U svakom slučaju, neka policija to sve dobro ispita i istraži", rekao je jedan od komšija.