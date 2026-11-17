Ruski vojni transportni avion "Antonov An-12" srušio se danas u Kemerovskoj oblasti u Sibiru.

Izvor: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Ruski vojni transportni avion srušio se u utorak u Kemerovskoj oblasti, u jugozapadnom Sibiru, a prema izvještajima svi putnici i članovi posade su poginuli. Dok britanski "Independent" prenosi da je stradalo 17 osoba, u prvim izvještajima sa terena navodilo se da je u letjelici bilo do 13 ljudi.

Pad se dogodio u blizini sela Jagunovo, a tačne okolnosti nesreće za sada nisu poznate.

Lokalni guverner Ilja Seredjuk potvrdio je na svom zvaničnom kanalu na platformi za razmjenu poruka MAX da je došlo do pada letjelice nedaleko od Jagunova, ali nije precizirao o kom modelu aviona se radi. Prema dostupnim informacijama, riječ je o teretnom avionu Antonov An-12.