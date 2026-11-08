Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je konstitutivnu sjednicu novog saziva parlamenta za utorak, 17. novembar.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

„Studentska lista“, koja je osvojila 140 poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima, saopštila je danas da je spremna za konstitutivnu sjednicu Skupštine Srbije, zakazanu za 17. novembar.

„Konstitutivna sjednica Narodne skupštine 17. novembra. Spremni smo“, kratko su napisali studenti na svom nalogu na društvenoj mreži Iks (X).

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je konstitutivnu sjednicu novog saziva parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova.

Kako je navela, predloženo je šest tačaka dnevnog reda – potvrđivanje mandata, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, generalnog sekretara, radnih tijela i stalnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Do izbora predsjednika Skupštine, kako je dodala, konstitutivnom sjednicom predsjedavaće najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović sa liste „Ujedinjena Srbija“, a sjednica će početi potvrđivanjem mandata poslanika.