Studentski protesti u Albaniji prerasli su u brutalne sukobe sa policijom, pri čemu su demonstranti palili zgrade ministarstva, opštine i privatne mikrofinansijske institucije.

Izvor: X/The Associated Press

Filijala finansijske institucije "Iute Kredit" u Tirani zapaljena je danas, tokom drugog dana protesta koji se održavaju u blizini albanskog Ministarstva prosvete zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju, javljaju agencije.

Prema snimcima koje su objavili Rojters i AP, demonstranti su zapalili prostorije institucije koja se bavi mikrokreditima. Današnji incident predstavlja novo zaoštravanje protesta, tokom kojih su na meti, osim državnih institucija, sada i privatne kompanije, navodi "Albanijan post".

Sinoć, nakon sukoba sa policijom u blizini albanskog Ministarstva prosvete, grupa demonstranata uputila se ka filijali "Iute Kredit", koja se nalazi u blizini ambasade Vatikana.

Oni su razbili prozore na objektu i ušli u prostorije, odakle su iznijeli namještaj i opremu i bacili ih u vatru zapaljenu nasred ulice.

Tokom jučerašnjeg protesta u Tirani, organizovanog zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju i rešavanje problema učenika i studenata, izbili su sukobi između demonstranata i policije, povrijeđeno je šest policajaca, kao i demonstranti, prolaznici i pripadnici medija.

Zbog nasilja je uhapšeno 16 osoba, dok je protiv još 49 pokrenut krivični postupak. Najteže je povrijeđen 19-godišnji demonstrant, koji je zadobio prelom desne potkoljenice.

Demonstranti su gađali policiju i državne institucije kamenjem i Molotovljevim koktelima, a oštećeni su i pojedini privatni objekti, uključujući mikrofinansijsku instituciju i banku.

Student protests in Albania turned violent on Tuesday, as demonstrators smashed shops and rioted while police used tear gas to disperse the crowd.Students joined anti-government movement Flamingo which is demanding resignation of prime minister Edi Rama following corruption allegations. — The Associated Press (@AP)October 14, 2026

Demonstracije prerasle u sukob

Više osoba povrijeđeno je sinoć u Tirani gde je došlo do sukoba sa policijom na studentskom protestu, a priveden je i veći broj demonstranata.

Organizatori su naveli da je protest organizovan zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja, nedostatka finansijske podrške i izgleda za zaposlenje nakon diplomiranja. Pojedini učesnici dodali su da žele da izraze nezadovoljstvo zbog rada vlade.

Demonstranti su rušili ograde, bacali kamenice i razbijali stakla, a policija je intervenisala vodenim topom i drugim sredstvima kako bi rastjerala okupljene, prenio je "Albanijan post".

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije saopštilo je da je ukupno 13 osoba zatražilo je pomoć u Univerzitetskom bolničkom centru "Majka Tereza" i Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju. Među njima su demonstranti, predstavnici medija, policajci i građani, prenio je Dukađini.

Violent protests continue in Tirana, while the Ministry of Education building has caught fire.Citizens are demanding the resignation of PM Rama & the removal of opposition leader Berisha-two strongmen who have dominated Albania for nearly 40 years with abuse & massive corruption https://t.co/wfE4N6SM8d — Tirana Report (@Tirana_Report)October 14, 2026

Jedna osoba je hospitalizovana i ostaće pod nadzorom ljekara, dok se stanje druge osobe prati od strane medicinskog osoblja.

Šest pripadnika policije imaju povrede oštrim predmetima, uglavnom po rukama i nogama. Oni su primili neophodnu medicinsku njegu i otpušteni su iz bolnice. Dvoje predstavnika medija primilo je medicinsku pomoć nakon čega su pušteni kući, a pomoć su zatražila i dva prolaznika.

1 student vs a bunch of Police - Tirana Albania https://t.co/frIT5yKPjY — Kruja Chronicles (@FilteredZero)October 13, 2026

Okupljanje, koje su organizovali studenti, počelo je juče po podne, u početku bez većih incidenata, ali se atmosfera promijenila kada je grupa demonstranata počela da čupa metalne ograde postavljene duž trotoara ispred ministarstva.

Na snimcima se vidi kako metalna ograda pada, a demonstranti se okupljaju u blizini ulaza u instituciju. Neki od njih, sa prekrivenim licima, počeli su da bacaju predmete prema zgradi.

Nakon intervencije uslijedilo je privođenje većeg broja osoba koje su prisustvovale protestu.

Student protesters hurled bricks and concrete blocks at Albania's Education Ministry in Tirana and police fired tear gas and water cannons in response, as a nationwide demonstration over education and social issues turns violent https://t.co/mqgzjOePUm https://t.co/t4wK0UYvf0 — Reuters (@Reuters)October 14, 2026

16 uhapšenih, pet policajaca suspendovano posle nasilnih protesta

Policija u Tirani uhapsila je 16 osoba, dok je protiv još 49 pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom protesta koji je održan u utorak i na kojem je povređeno više ljudi, uključujući policajce, demonstrante i novinare.

Pet policijskih službenika suspendovano je nakon što se pojavio snimak na kojem se vidi kako policajci prate 19-godišnjaka sa prelomom desne noge, a Državna policija, Agencija za nadzor policije (AMP) i tužilaštvo pokrenuli su istrage, preneo je danas "Albanijan post".

U Ulici Ded Đon Luli nasilno su obijena vrata zgrade opštine Tirana, a prvi sprat zgrade je zapaljen. Tokom protesta gorele su i kartonske kutije, kante za smeće i reklamni materijal.

Tirana, Iute Credit branch set on fire by protesters https://t.co/tzNBOJ7gJT — Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a)October 14, 2026

Sukobi su se proširili od Ministarstva prosvete do zgrade Opštine Tirane, a policija je intervenisala suzavcem i privela više demonstranata.

Prema policijskim podacima, šest policajaca je povrijeđeno, a prema izveštajima i demonstranti, prolaznici i pripadnici medija. Šef hitne pomoći Agustin Suma rekao je da nakon protesta nije bilo intubiranih pacijenata niti smrtnih slučajeva.

Medicinsku pomoć dobio je i predstavnik austrijskog diplomatskog kora zbog povreda glave. Nakon objavljivanja snimka 19-godišnjaka, policija pokrenula je provjeru postupanja svojih službenika.

Po nalogu generalnog direktora policije, suspendovana su četiri policajca i načelnik reda u Policijskoj stanici broj 1, zamjenik komesara F. K. Direkcija za profesionalne standarde pokrenula je disciplinsku istragu, dok AMP i tužilaštvo ispituju okolnosti incidenta.

La «rivoluzione dei fenicotteri» in Albania va avanti da 140 giorni. A Tirana, i manifestanti hanno bloccato alcune delle principali arterie della capitale per chiedere ancora una volta le dimissioni del primo ministro Edi Rama e del leader dell’opposizione Sali Berisha. https://t.co/YBO1tsSVnE — L'Espresso (@espressonline)October 13, 2026

Ministar unutrašnjih poslova Albanije Ervin Demo osudio je napade na policajce i uništavanje javne i privatne imovine, ali je naglasio da policijske intervencije moraju da budu zakonite, neophodne i srazmjerne.

On je poručio da će svi navodi o nezakonitoj ili prekomjernoj upotrebi sile biti ispitani i da odgovornost mora da se utvrđuje pojedinačno, na osnovu konkretnih postupaka.

LIVE- Tensions erupt outside the Ministry of Education in Tirana! Students are pelting the building with eggs and objects, demanding the resignation of Minister Kumbaro and PM Rama. Albanian students are facing brutally harsh conditions.#FlamingoRevolution https://t.co/Ad42diGGjO — Tirana Report (@Tirana_Report)October 13, 2026

Demo je pozvao na smanjenje tenzija, sprečavanje novih sukoba i zaštitu novinara tokom izvještavanja sa terena.

Istakao je da pravo na mirni protest ne opravdava nasilje, ali da država mora da poštuje osnovne slobode i obezbijedi odgovornost institucija. U toku su istrage o nasilju tokom protesta i postupanju policajaca prema 19-godišnjaku.

(Tanjug, Srna/Mondo)