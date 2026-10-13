P. V. (64), koji je u Valjevu čekićem i nožem ubio majku (93) u kolicima, nije bio pijan i nema dosije. Nakon stravičnog zločina u kuhinji, zaključao je kuću i mirno se predao policiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novi detalji nezapamćene tragedije u Plitvičkoj ulici u Valjevu otkrivaju da osumnjičeni P. V. (64) u trenutku napada na majku S. V. (93) nije bio pod dejstvom alkohola, niti je ranije imao psihijatrijski dosije ili prijave za nasilje u porodici.

Prema najnovijim informacijama iz istrage, P. V. je juče oko 12 časova sam došao u zgradu policiju i dežurnima prijavio da je oko 9 časova u porodičnoj kući ubio majku. Policijska patrola je odmah izašla na teren i u kuhinji zatekla tijelo starice u lokvi krvi.

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Istraga je utvrdila da je P. V. iz neutvrđenih razloga uzeo građevinski čekić iz fioke regala i majci zadao više udaraca po glavi. Kada je nesrećna žena pala na pod kuhinje, on je dohvatio kuhinjski nož i, dok je starica još davala znake života, zabio joj sječivo u vrat. Udarac je bio toliko silovit da se drška odvojila i ostala na invalidskim kolicima pored tijela, dok je sječivo ostalo u rani.

Nakon zločina, P. V. je zaključao kuću i pješice otišao u policijsku stanicu.

Nije bio pijan, nema dosije

Nakon što se sam predao, P. V. je alkotestiran u službenim prostorijama i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi. Provjerom je takođe potvrđeno da u porodici nikada nije bilo prijava za nasilje, niti je osumnjičeni evidentiran kao pacijent psihijatrijske službe.

Mrtvozornik je na licu mjesta konstatovao nasilnu smrt uz višestruke prelomne rane lobanje.

Više javno tužilaštvo u Valjevu naložilo je obdukciju tela, a osumnjičenom P. V. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za ubistvo, biti saslušan pred tužiocem.

(Telegraf/MONDO)