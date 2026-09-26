Pet godina nakon trostrukog ubistva porodice Đokić iz Aleksinca, majka stradalog Gorana, Stojanka Đokić, govori o teškom životu nakon tragedije i neriješenom pitanju povraćaja ukradenog novca.

Izvor: Kurir/D.Ilić/RTS/Printscreen/Kurir/M.S./Facebook/Screenshot/Goran Džonić

Bio je 26. septembar 2021. godine, nešto prije ponoći, kada je vlasnik mjenjačnice Goran Đokić (57) sa suprugom Gordanom (56) i ćerkom Lidijom (26), iz sela Moravac krenuo automobilom kući ka Aleksincu. Zatvarajući kapiju na dvorišnim vratima, njegova majka Stojanka Đokić ni u najcrnjoj noćnoj mori nije mogla da pomisli da svoje najmilije, koji su joj došli u redovnu vikend posjetu, upravo gleda poslednji put.

I dok su svijetla "pasata" nestajala u noći, jedan čovjek čekao je u mraku da započne svoj pakleni plan...

Pronalazak ugljenisanih tijela porodice Đokić

Budući da se Đokići sjutradan nisu pojavili u Aleksincu, zabrinuta rodbina prijavila je policiji njihov nestanak i počela je dramatična višednevna potraga. Ugljenisana tijela troje Đokića pronađena su tek 2. oktobra 2021. godine u jami kraj Morave, u ataru Moravca, a spaljeni automobil "folksvagen pasat" nedaleko od napuštene šljunkare kod 12 kilometara udaljenog sela Tešica.

Opsežnom istragom je utvrđeno da iza jednog od najmonstruoznijih zločina u Srbiji stoji penzionisani vatrogasac Goran Džonić iz sela Moravac, Đokićev brat od ujaka, te da je trostruko ubistvo počinio iz - koristoljublja.

Petu godišnjicu strašnog zločina baka Stojanka dočekuje opet u suzama jer ne može da prežali svoje najmilije... Noću joj se još pričinjava da čuje njihove korake.

Potresna ispovijest bake Stojanke o unuci Lidiji

- Sve mi se čini kola kao prođu, ja mislim oni su. Kapiju idem da otvaram. Noću se dignem pa izlazim na ulicu, vičem oni su. Pa izađem, ne znam gdje se nalazim. I sve mislim čujem Likin glas - kako pišti, kako kuka, sve mi to po cijelu noć. Pišti jadno, pišti, pišti... Skočim u snu i ne znam gdje se nalazim - priča baka Stojanka trudeći se da zadrži suze.

Godinama ne može da shvati kako je takav zločin mogao da počini njihov bliski rođak koji im je nebrojeno puta dolazio u kuću i kod njenog sina u mjenjačnicu, u koga je Đokić imao najveće povjerenje.

- Malo puta li mu je kafu skuvao, i pare je uzimao od njega, imao je povjerenje u njega, brat od ujke. Najviše povjerenja u njega imao. I šta mu uradi - jada se baka Stojanka.

Lidija je bila djevojka za udaju, njeni roditelji su planirali da joj kupe stan, zbog čega je Đokić prodao jednu kuću. Džonić je znao da Đokić ima dosta para kod sebe. Stojanka sa teškom mukom govori o tome...

- Bio je plan da joj kupe stan. Goran prodade kuću, radio je 30 godina, sve za nju. Onaj je znao sve, koliko je para uzimao, išao je kod njega, kažu kafu je po dva sata pio, taj ubica. Uf, ne mogu - priča Stojanka drhtavim glasom.

Lidija je bila mezimica u porodici, roditelji Goran i Gordana dugo su je čekali, a kada se rodila čuvali su je kao malo vode na dlanu. Stojanka se sjeća da kada je Gordana posle šest godina ostala trudna, sledećih sedam mjeseci je ležala u bolnici kako bi održavala trudnoću. Za vrijeme bombardovanja 1999. godine, činili su sve da zaštite Lidiju jer u Aleksincu nije bilo bezbjedno.

- Čuvali smo je kao pile, od malecka do 25 godina je očuvasmo. Kada je bilo bombardovanje, u svaku kuću u selu Gordana je odnijela da je spasi, jer je naša kuća trska, samo što ne padne, slaba je. I kod toga ubice je spavala dvije večeri. U svačiju kuću, koje su jake, ona je po selu spavala sa njom. Goran i ja smo kući bili. Spasimo je, pa kada je došlo vrijeme da je udamo, on ih pobi. Što ih opljačka, nego što ih ubi pa ih zapali! To je najgore. On je mislio neće ništa da se nađe tu. Neće da se nađe, zapalio, sto posto je mislio da se to ne može naći - priča baka Stojanka.

"Bog neka ubija, sudija neka sudi"

Strašan zločin potresao je ne samo Aleksinac i Srbiju, nego, veli Stojanka, cio region.

- Ovo je strašno, pa strašno, ono što je on uradio nema nigdje. Nigdje nema, i u druge države su se potresli. Kako je mogao dijete da ubije? Ajde Gorana je ubio za pare. Dijete nije imalo pare. Ali je ono znalo koliko puta je on išao kod Gorana, koliko je uzimao, ono je znalo sve. Zato ga je ubio. Onaj odozgo neka ga ubije. Mi ne možemo, mi nismo kadri da ubijamo, Bog neka ubija, sudija neka sudi. Drugo ne znam šta da kažem. A sudija neka sudi, pravdu neka istera - kaže baka.

- U nedelju ih potepao u ponedeljak išao u kafanu. Ženu vodio u kafanu. Drugo veče vodio komšiju s kojim ide u ribolov. U kafanu. Ne znam koju dvojicu je tjerao da idu na ostrvo, oni mu pričali „mi ne možemo da idemo nemamo pare“. Ja, kaže, sve plaćam - kaže Stojanka.

Ubica prenio imovinu?

Baka Stojanka ne može da se pomiri sa tim da njenih najmilijih nema, dok porodica surovog ubice živi normalnim životom. Navodno je, po njenim riječima, Goran Džonić, iako je na doživotnoj robiji, uspio da prenese na srodnike imovinu koja se vodila na njegovo ime.

- Ne pitaj me kako izdržavam oni se šetaju, voze se, kupuju si, prodali kuću, će kupuju u Niš... Prave veselje, šetaju unuče... Ja jadna čujem pa bežim, kukam, kukam, kukam, ništa ne mogu da iskukam. Na groblje idem samo kamenje gledam i slike. Slike gledam i po sobi. Ne vrijedi, djeca mi ih nema - povjerava se Stojanka skrhana tugom.

Oteti novac Đokića i borba za pravdu

Novac koji je Džonić ukrao od Đokića poslije ubistva, još uvek nije vraćen Stojanki, iako je na suđenju nesporno utvrđeno da je pripadao njenom sinu. Riječ je o oko 60.000 eura, u domaćoj i stranim valutama: 1,38 miliona dinara, 37.130 eura, 3.940 švajcarskih franaka i 1.850 američkih dolara koje je Džonić oduzeo iz automobila ubijenog Đokića. Tome treba dodati i 5.000 eura koje je naknadno Džonićev sin pronašao na tavanu porodične kuće i o tome obavijestio policiju. Postupak je još u toku, a Stojanka potvrđuje da još nije dobila ni dinar.

- Pitaju me, a ja ne mogu da pričam, je l' država pomogla nešto? Država nam uzela sve to. Naša duša zna, sve smo se sami pomagali, zaduživali smo se za sofre i spomenike... Kuća će padne, pogledajte samo što nije pala. A oni sedam plata u kuću imaju - jada se Stojanka.

Stojanka Đokić je tužila Gorana Džonića za naknadu materijalne i nematerijalne štete i potražuje 7,5 miliona o čemu čitajte u posebnom tekstu.

(Blic/MONDO)