Albanac pobjegao iz zatvora u Grčkoj i pucao na plaži, kamere ga snimile sa oružjem u ruci. Povrijeđene dvije osobe.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Grčka policija raspisala je potragu za albanskim državljaninom Alketom Rizajem jer se u ponedeljak 14. septembra nije vratio u zatvor nakon odobrenog odsustva, a u periodu dok je bio van zatvora, sigurnosne kamere su ga snimile sa pištoljem ispred jednog lokala na plaži u Anavisosu, piše "Ekatimerini". Povrijeđene su najmanje dvije osobe u pucnjavi na plaži, policija je pronašla dvije čaure i tragove krvi.

Prema pisanju pomenutog grčkog portala, on je trebalo da se vrati u zatvor do 8.30 časova prijepodne. U pitanju je zatvor Domokos u centralnoj Grčkoj.

Nije se vratio u zatvor i za njim je sada raspisana potraga, vodi se kao begunac. Na snimku sa sigurnosnih kamera kod lokala na plaži u Anavisosu, vidi se Rizaj sa pištoljem u ruci dok puca u vazduh.

Povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene u bolnicu u Kaliviji. Međutim, povrijeđene osobe su policiji ispričale potpuno različite verzije događaja, a u međuvremenu je policija uhapsila vlasnika bara (41) zbog sumnje da je pomogao osumnjičenom da se sakrije nakon pucnjave.

Ko je Alket Rizaj?

Alket Rizaj, albanski državljanin, je poznat u grčkoj javnosti i već je osuđivan za ubistva. Privukao je pažnju na sebe kada je pobjegao iz zatvora 2006. godine.

Tada je iz zatvora pobjegao helikopterom koji je sletio u dvorište zatvora. Uspio je sa Vasilisom Paleokostasom da uđe u helikopter i da pobjegne iz zatvora.

Istu stvar je uradio tri godine kasnije - 2009. godine kada je pobjegao iz drugog zatvora, takođe helikopterom. Sada je u bjekstvu, policija traga za njim.