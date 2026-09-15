Poznati političar iz Slovenije vozio pijan sa lažnom vozačkom dozvolom u Hrvatskoj.

Izvor: Profimedia

U petak 11. septembra u Puli u Hrvatskoj policija je zaustavila automobil slovenačkih registarskih tablica kojim je upravljao državljanin Slovenije (51) kada je utvrđeno da je vozio sa lažnom vozačkom dozvolom, piše "24 sata". Njega je policija zaustavila oko 21.50 časova na Šijanskoj cesti, a utvrđeno je da je riječ o Denisu S, vrlo poznatoj osobi iz političke sfere Slovenije.

Osim falsifikovane vozačke dozvole, vozio je i sa 2,26 promila alkohola u krvi. Izrečena mu je novčana kazna na licu mjesta u visini od 2.640 eura.

Policija je potom otkrila da je Denis, političar iz Slovenije, asistent slovenačkog europoslanika Matjaža Nemeca. Ranije je bio službenik za odnose sa javnošću slovenačkih socijaldemokrata.

"Potvrđujem da sam u petak 11.9.2026. godine, na putu prema Sloveniji, zaustavljen od strane pulske policije i da je u tom postupku alkotestom utvrđeno da sam vozio pod uticajem alkohola. Dok traje postupak pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, ne želim da dajem nikakve dodatne komentare", izjavio je on za pomenuti hrvatski list.

Daljom istragom otkriveno je da u automobilu nije bio sam. Sa njim u vozilu su bili Mark S. i Bojana P, visokopozicionirana funkcionerka SPD-a u gradu Buje.

"Tačno je da sam bila putnica na zadnjem sjedištu vozila koje je policija zaustavila. Nisam imala saznanja ni o alkoholisanosti vozača ni o bilo kakvim nepravilnostima vezanim za njegovu vozačku dozvolu. Policiji sam, na njihov zahtjev, dala svoje tačne lične podatke i u potpunosti sarađivala. Sve okolnosti vezane za vozača neka utvrde nadležni organi", izjavila je Bojana P. za pomenuti hrvatski list.