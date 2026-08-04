Tijela dvojice muškaraca iz Užica izvučena su jutros, na lokalnoj Gradskoj plaži. Nastradale muškarce u vodi je uočio prolaznik, nakon čega je alarmirana policija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Užička policija utvrdila je identitet dvojice muškaraca čija su tijela pronađena u reci Đetinji, na Gradskoj plaži u Užicu. Riječ je o Imreu Fabianu zvanom Fudo (54) i Darku Muriću (31), obojici iz Užica.

Prema dosadašnjim saznanjima, njihova tijela u vodi, ispod vrbe na Gradskoj plaži, jutros je uočio prolaznik koji je šetao tim dijelom obale i o tome odmah obavijestio policiju.

Nezvanično, dvojica muškaraca su prethodne noći boravila na obali Đetinje sa još jednim muškarcem. Nakon što je on otišao, Fabian i Murić ostali su na tom mjestu. Policija je tokom uviđaja pronašla flaše od alkoholnog pića i omote od tableta.

Pogledajte 00:19 Pronađena tela Užice Izvor: Kurir/Z.G. Izvor: Kurir/Z.G.

Istraga o okolnostima koje su dovele do njihove smrti je u toku. Po nalogu višeg javnog tužioca biće obavljena obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.