U teškom sudaru automobila i kamiona na ulazu u Gadžin Han poginula je žena, dok su povrijeđeni, među kojima i dijete, prebačeni u UKC Niš. Saobraćaj je trenutno obustavljen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna žena poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 14.30 sati dogodila na ulazu u Gadžin Han.

Kako pišu mediji, do tragedije je došlo prilikom sudara „škode“ niških registarskih oznaka i kamiona „zastava“, koji je bio natovaren drvima.

Od siline udara teretno vozilo se prevrnulo. Jedna žena je smrtno stradala, a povrijeđeni, među kojima je i jedno dijete, transportovani su u Univerzitetski klinički centar u Nišu.