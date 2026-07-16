U Sarajevu je muškarac ubio majku i brata u stanu, a u policiji je šokirao izjavom u vezi motiva zločina.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

Danas je u stanu u naselju Hrasnica u opštini Ilidža u Sarajevu u Bosni i Hercegovini muškarac ubio majku i brata, saznaje "Dnevni Avaz". Osumnjičen je Adnan Lokvančić koji je, prema pisanju bosanskog lista, ubio brata nakon čega je majci odrubio glavu.

Policiju je sačekao u stanu i nije se odupirao hapšenju. Tokom ispitivanja u policiji je šokirao razlogom zbog čega je počinio zločin.

"Majku i brata sam pretvorio u šehide i poslao sam ih na bolje mjesto", izjavio je Adnan u policiji.

Kako dalje saznaje pomenuti list, i njegova majka i brat su imali zdravstvenih problema zbog čega je Adnan morao da se brine o njima. Godinama je brinuo o njima.

Šta je šehid?

Šehid je islamski verski izraz koji znači "svjedok". U teološkom smislu, to je titula koja se daje muslimanima koji su "izgubili" život ispunjavanjući Božje zapovesti, braneći svoju vjeru, porodici ili domovinu, odnosno onima koji su poginuli na Božijem putu braneći pravdu i istinu.