Policija je u Beogradu uhapsila dvoje kineskih državljana zbog sumnje da su krali podatke sa tuđih platnih kartica i putem telefona kupovali robu velike vrednosti, oštetivši građane za stotine hiljada.

Izvor: MUP Srbije/Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici MUP-a , Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u nastavku akcije usmjerene na sprečavanje fišing prevara i zloupotrebe platnih kartica, uhapsili su kineske državljane L. X. (1979) i Y. Y. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Kako se sumnja, oni su koristili podatke sa tuđih platnih kartica za kupovinu robe u Beogradu, a policija ih je otkrila dok su u jednom prodajnom objektu pokušavali da, korišćenjem mobilnog telefona, izvrše veći broj transakcija podacima različitih platnih kartica.

Takođe, sumnja se da su preko aplikacije Telegram bili u kontaktu sa za sada nepoznatim stranim državljaninom, koji im je dostavljao podatke ukradenih platnih kartica koje su oni ubacivali u mobilni telefon i koristili za beskontaktno plaćanje robe veće vrijednosti.

Policija je kod osumnjičenih pronašla mobilne telefone, novac, kupljenu robu, kao i potvrde o brojnim neuspjelim i nekoliko uspješno izvršenih transakcija u iznosu od više stotina hiljada dinara.

Daljim radom policija je prikupila dokaze o izvršenim transakcijama.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja odlučnu borbu protiv zloupotrebe platnih kartica i drugih oblika visokotehnološkog kriminala, radi zaštite građana i njihove imovine.