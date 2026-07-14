U Zeničko-dobojskom kantonu uhapšen je 29-godišnji muškarac osumnjičen za polnu zloupotrebu djevojčice na području Olova.

Izvor: MUP TK

Muškarac osumnjičen za silovanje djevojčice na području Olova uhapšen je u Zeničko-dobojskom kantonu.

Portparol kantonalnog MUP-a Lejla Ekinović rekla je Srni da je uhapšen muškarac zbog sumnje da je počinio krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina na području Olova.

Ona je navela da je nad uhapšenim licem izvršena kriminalistička obrada.

Kako je pojasnila, policija je postupala po prijavljenom događaju, u skladu sa smjernicama tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničkog-dobojskog kantona.

Ekinovićeva je rekla da će o počinjenom krivičnom djelu biti dostavljen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Federalni mediji su javili da djevojčica je pobjegla iz jednog doma u BiH, da je bila i korisnica jedne od sarajevskih ustanova za maloljetnike bez roditeljskog staranja.

Mediji su naveli da je sa još dvije djevojčice početkom jula otišla u selo na području Olova, gdje su bile u društvu mladića i konzumirale alkohol. Za seksualno zlostavljanje osumnjičen je 29-godišnji muškarac.