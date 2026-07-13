U Višem tužilaštvu u Šapcu saslušana su dvojica osumnjičenih za pokušaj ubistva Milana Ostojića Sandokana, nakon čega je zatraženo da im se odredi pritvor po svim osnovima.

Izvor: MUP RS

U Višem javnom tužilaštvu u Šapcu saslušani su U. M. iz Šapca i M. M. iz Uba zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Milana Ostojića, zvanog Sandokan, koji je ranjen 8. jula u Šapcu.

Kako je saopštilo tužilaštvo, U. M. se tereti za teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, dok se M. M, osim za isto krivično djelo, sumnjiči i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Obojica osumnjičenih iznela su odbranu pred tužiocem, nakon čega je Višem sudu u Šapcupredloženo da im odredi pritvor po svim zakonskim osnovima, a istraga o pucnjavi i dalje je u toku.

Podsjetimo, Milan Ostojić Sandokan ranjen je u ugostiteljskom objektu nakon svađe sa muškarcem (32). Muškarac mu je pucao u leđa, a kada je Sandokan pao, ispalio je još nekoliko metaka u njega.

Potom je pucao u vazduh kako mu niko ne bi prišao, a potom pobjegao sa lica mjesta. Policija je odmah pokrenula akciju Vihor 3, a napadači su uhapšeni svega dva dana kasnije.

Sandokan je, nakon ranjavanja privatnim automobilom prevezen u šabačku bolnicu, a potom, zbog težine povreda prevezen na VMA, gdje je operisan.

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, podsjetimo, bio je vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična djela na teritoriji Srbije.

Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom.

Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina, a izašao je iz zatvora 2018. godine.