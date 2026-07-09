Četiri osobe uhapšene su u Paraćinu u koordinisanoj akciji pripadnika Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i više policijskih uprava, zbog sumnje da su izvršile više od 30 teških krađa u poslovnim objektima širom Srbije.

Izvor: MUP

U koordinisanoj akciji pripadnika Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava sa teritorije Srbije, u Paraćinu su uhapšeni S. A. (20), S. L. (18), B. V. (30) i D. R. (39).

Kako je saopštio MUP, oni se sumnjiče da su na teritoriji Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca, Beograda, Smedereva, Valjeva, Jagodine, Kraljeva, Čačka i Užica izvršili više od 30 krivičnih djela teška krađa.

Prema sumnjama policije, meta su im bili poslovni objekti, stovarišta i prostori za tehnički pregled vozila, koje su oštetili za višemilionski iznos.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužilaštvu.

(MONDO)