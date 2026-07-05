Pedesetogodišnji muškarac poginuo je jutros u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Bogatiću. Vatrogasci su na lice mjesta stigli ubrzo nakon dojave, ali uprkos brzoj intervenciji, nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

Izvor: MUP

U stravičnom požaru koji je jutros oko četiri sata izbio u porodičnoj kući u Ulici Sveto polje u Bogatiću, život je izgubio Siniša B. (50), prenosi Mačva press Bogatić.

Prema navodima ovog medija, vatrogasno-spasilačke ekipe reagovale su odmah po prijavi požara, ali muškarcu nije bilo pomoći.

Vatrogasci zatekli urušen krov i gust dim

Kako je za Mačva press naveo izvor upoznat sa slučajem, na teren su ubrzo upućena tri vatrogasna vozila.

"Brzo nakon dojave o požaru na teren su izašla tri vatrogasna vozila. Iz kuće je izlazio dim, a plamen je zahvatio krov površine oko 20 kvadrata sa karatavanom koji se već urušio. U toku akcije dogašivanja vatrogasci-spasioci su u jednoj od prostorija pronašli beživotno tijelo S.B.", rekao je izvor.

Prema dosadašnjim informacijama, nastradali muškarac živio je sam u kući.

Istraga će utvrditi uzrok požara

Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta, dok uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

Na mjestu tragedije objavljen je uviđaj, a nadležni će nakon istrage utvrditi okolnosti koje su dovele do izbijanja požara i smrti pedesetogodišnjeg muškarca.