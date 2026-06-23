Bivši zamjenik načelnika UKP-a Nemanja Đuran uhapšen je zbog zloupotrebe položaja. Sumnja se da je naredio skrivanje dokaza nakon pucnjave u beogradskom lokalu, kako bi zaštitio osumnjičenog.

Izvor: PRVA/Youtube/Printscreen

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Nemanja Đuran a u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih djela u ugostiteljskom objektu "Steak and Wine Bar" nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Postoji sumnja da je Nemanja Đuran, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta koji bi ukazali na to da je osumnjičeni Saša Vuković izvršio krivična djela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na koji način mu je pribavio korist, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.

Podsjetimo, Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), priveden je 18. maja na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje koje se dogodilo 12.maja na Senjaku.

Kako saznajemo, Nemanja Đuran nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva.

Ko je uhapšeni Nemanja Đuran?

Nemanja Đuran je godinama gradio karijeru u samom vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije. Javnosti je najpoznatiji kao dugogodišnji visoki policijski funkcioner koji je obavljao funkciju načelnika Službe za suzbijanje kriminala, kao i funkciju zamjenika načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP), što je jedna od najvažnijih i najoperativnijih grana u srpskoj policiji.

Kao čovjek sa samog vrha UKP-a, Đuran je u prethodnim godinama često bio gost u medijima i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, gdje je ispred policije govorio o velikim i medijski ispraćenim akcijama hapšenja, bezbijednosti i borbi protiv opšteg kriminaliteta.

(Blic/MONDO)