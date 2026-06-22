Jedan dječak teško je povrijeđen tokom noći u saobraćajnoj nezgodi u centru Beograda, kada ga je na biciklu udario tramvaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan dječak teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na uglu Bulevara kralja Aleksandara i Ulice Svetozara Markovića kada je biciklistu udario tramvaj. Teško povrijeđeni dječak prevezen je u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Tokom noći dogodila se i tuča na Novom Beogradu u kojoj su dva mladića teško povrijeđena, nakon čega su prevezena u KBC Zemun.

Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 97 puta, od čega 17 puta na javnom mjestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.