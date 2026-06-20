Na plaži u Medveji, policajci su spasili život 37-godišnjoj ženi iz Indije koja nije davala znakove života. Njihova brza reakcija bila je ključna.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Dvojica policajaca spasila su juče na plaži u Medveji život 37-godišnjoj državljanki Indije.

Policijski službenici, koji tokom ljetnje sezone rade kao ispomoć u Policijskoj stanici Opatija, zatekli su se na mestu događaja tokom obavljanja redovnih zadataka i odmah pritekli u pomoć. Reč je o policajcima iz Policijske stanice Ivanić-Grad i Policijske stanice Daruvar.

Kako je saopštila policija, žena nije davala znakove života, a policajci su bez oklijevanja preuzeli pružanje prve pomoći od građana koji su već pokušavali da pomognu i nastavili sa postupkom oživljavanja. Njihova brza reakcija i upornost pokazale su se presudnim.

Nakon reanimacije žena je ponovo počela da diše, a policajci su nastavili da prate njeno stanje i pružaju joj pomoć do dolaska hitne medicinske službe. Po dolasku na mesto događaja, tim hitne pomoći preuzeo je dalje zbrinjavanje, nakon čega je 37-godišnjakinja prevezena u KBC Rijeka na dalje lečenje.

Iz policije ističu da ovaj slučaj pokazuje da su policijski službenici često prvi koji pružaju pomoć u situacijama kada su sekunde ključne za spasavanje ljudskog života.

(Index/MONDO)