Žestok sudar na auto-putu Beograd - Novi Sad kod Kovilja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu Beograd - Novi Sad kod Kovilja kada je automobil naletio na kamion i prikolicu za preusmeravanje saobraćaja u zoni radova. Fotografije nakon sudara objavila je "Instagram" stranica "192_rs" na kojima se vide rasuti djelovi po putu nakon žestokog sudara.

Zasad nema informacija o zvaničnom broju povrijeđenih. Dok je trajao uviđaj, formirale su se velike kolone i saobraćaj je bio preusmjeravan.