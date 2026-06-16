Pred Apelacionim sudom u Beogradu za 16. jun je planirana sjednica u postupku protiv prvostepeno osuđene Dušanke Todorović koja je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina zbog dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema presudi, Dušanka je oglašena krivom jer je 1.novembra 2019.godine, oko 11.30 časova, oštećenom Dragiši J. s kojim je bila u emotivnom odnosu i koji joj je pozajmljivao novac, u pasulj stavila tablete "bromazepam".

Sud je utvrdio da je, nakon što je Dragiša rekao osumnjičenoj da će njenom sinu da stavi papir u sanduče na kojem je zapisano koliko je novca pozajmila, a koji je Dušanka potpisala, ona mu je u pasulj, koji je podgrijan da bi jeli, stavila veću količinu "bromazepama".

Ona je tad rekla da neće da jede pasulj i uzela je da jede čvarke, dok je Dragiši nudila da sipa još.

Dušanka je, kako je utvrđeno, nakon što je Dragiša izgubio svijest, uzela papire koje je potpisala i otišla. Oštećenog Dragišu je zatekla ćerka kako leži na podu bez svijesti.

Sud je utvrdio da je Dušanka na ovaj način dovela Dragišin život u opasnost jer je količina ljekova koja je pronađena u krvi bila toksična. Preživio je, kako je utvrđeno, zahvaljujući tome što je pronađen na vrijeme i brzoj intervenciji ljekara.

Kako su mediji ranije pisali, Dušanka je od Dragiše pozajmila oko 5.000 eura.

Stavila "bromazepam" u kafu

Kako je sud utvrdio, Dušanka je 25 dana kasnije, u 10 sati, u Željezniku, iz koristoljublja, pokušala da ubije Čedomira B. i to tako što je, po preporuci komšinice, otišla da se dogovori sa njim oko toga da mu čisti stan.

Nakon što ju je Čedomir poslužio kafom, a potom otišao u kuhinju, Dušanka mu je u kafu sipala "bromazepam" i zamijenila šoljice.

Kada je Čedomir izgubio svijest, Dušanka je, prema presudi, iz njegovog novčanika uzela 6.000 dinara. Zatim je podesnim oruđem pokušala da obije vitrinu kako bi došla do još novca.

Čedomira je na stolici, bez svijesti, pronašao maloljetni unuk koji je o tome obavijestio majku.

"Ne lažem, dabogda umrla!"

Dušanka je pred sudom iznijela odbranu. Tvrdila je da je Dragišu uspavala kako bi ukrala papir na kom je evidentirao njene pozajmice od njega, a priznala je da je Čedomira pokrala pošto ga je uspavala.

"To što sam uradila je za svaku osudu. Pogrešila sam i do smrti to neću zaboraviti. Krivo mi je i kajaću se dok sam živa. Iskreno vam kažem, ako hoćete da me razumijete. Ne bih ubila čoveka za 5.000 dinara. Ne lažem, sudija, dabogda umrla ako nije ovako ", klela se Dušanka Todorović pred sudskim vijećem.

Ona je ispričala da je Jovanovića voljela, da su se divno slagali i da su bili dobri prijatelji, pa da joj nije palo na pamet da ga ubije.

" Imam malu penziju od koje jedva živim i Dragiša mi je pomagao, pozajmljivao mi je novac, 2.000 - 3.000 dinara, nekada i 5.000 dinara. Bili smo bliski, njemu je umrla žena, a meni muž, i često smo se posjećivali. Posjedimo, popijemo po rakijicu. On je dobar i divan čovjek, samo što je malo ljubomoran " ispričala je Dušanka, tvrdeći da je znala da on bilježi koliko mu duguje.

Dragiša joj je, kako tvrdi, prijetio i ona se prepala. Rekao joj je kako će njenom sinu pokazati papir gdje je bilježio dug ukoliko mu ona ne vrati novac i da se nakupilo 1.000 eura.

"Popili smo po čašicu rakije i on je otišao da se tušira, a meni je ostavio da podgrijem pasulj. Na stolu je bila kutija "bromazepama", on ponekad popije po jednu tabletu kad ne može da spava. Uzela sam tri tablete od tri miligrama i stavila u pasulj. Ne znam zašto sam uzela baš tri, valjda sam mislila da bolje zaspi. Htjela sam da ukradem onaj papir o dugovanju " rekla je Dušanka.

Dragiša je, dodala je, pojeo te dvije kutlače pasulja i zaspao, a ona je uzela papir iz neke kutije za cipele i otišla.

Za Čedomira, kojeg je otrovala 25 dana kasnije, ispričala je da joj je prijateljica rekla da on traži ženu za spremanje kuće i da mu se javi.

" Čedo me fino dočekao, popili smo po kafu i rakijicu. Kad sam ušla, vidjela sam mu novčaničić na stolu, i kad je otišao da skuva kafu stavio ga je u džep. Ne znam šta mi je bilo, ali kad je otišao da nam donese vode, na brzinu sam u kafu izmrvila tri "bromazepama" što su ostala u tabli koju sam uzela ranije od Dragiše. Ne znam ni ja sad zašto, valjda da ne vidi da mu fale te tablete koje sam mu stavila u pasulj. Mislila sam, i Čedo će da zaspi, pa da mu uzmem novac iz novčanika " kroz suze je govorila.

Kad je popio kafu bio je ošamućen, pa je izvukla novčanik i uzela 5.500 dinara, koliko je u njemu bilo. On je ispratio do vrata i ona je otišla kod prijateljice.

Dušanka kaže da se vratila za dvadesetak minuta, jer je kod Čedomira zaboravila kesu sa stvarima iz prodavnice, ali da je kod njega već došla snaha, dok je on ukočeno sjedio na stolici. Ubrzo je uhapšena i razotkrivena su njena zlodjela.

Dragiša preminuo, Čedomir se oporavio

Ćerka Dragiše Jovanovića, Jasmina M, ispričala je da je njen otac umro posle sedam mjeseci.

"Tata je preminuo od posledica trovanja. Ogorčena sam i ljuta. Posle toga nije više mogao da živi sam, a ja nisam mogla da se staram o njemu, pa je preminuo u domu. Zvanično u ljekarskoj dokumentaciji piše da je umro od demencije, ali nije tako. "Bromazepam" ga nije ubio, ali mu je oštetio crijeva i bubrege. Od toga se liječio i na kraju preminuo, mada obdukcija nije rađena " kazala je ona.

Miloš, sin Čedomira, istakao je da je njegov otac sada dobro.

" On se u bolnici probudio pet dana kasnije, a od ležanja je dobio upalu pluća. Rekao mi je da neće da pokreće nikakvu privatnu tužbu protiv Dušanke" rekao je Miloš.

(Blic/MONDO)