Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: cedis

Podgorica

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulica Neznanih Junaka.

-u terminu od 08 do 10:30 sati: Ulica Mosorska.

-u terminu od 10 do 12:30 sati: dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

-u terminu od 11:30 do 14:30 sati: dio ulice Boška Buhe, Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Đura Čagorovića

-u terminu od 13 do 18 sati: Škola “1 Jun” i dio Ulica Princeze Ksenije i Blažene Ozane, škola “1 Jun” i dio Ulica Princeze Ksenije.

-u terminu od 08 do 14 sati: Zgrade u ulica Bracana Bracanovića.

– 08 do 16 sati: ulica Raka Mugoše.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Nikšićkog puta oko Bodika-Ulica Lička, Borisa Kidriča i Kosmajska, dio Progonovića, Distributivni centar na Tuškom Putu.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske i Mokanje (kratkotrajna isključenja), Laško Rele i Dolovi Komanski.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

-u terminu od 08 do 09:30 sati: komoplet područje opštine Tuzi.

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati: Botun, barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Dragovoljića.

-u terminu od 08 do 17 sati: Spila, “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo ,Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči.

-u terminu od 08 do 14 sati: Ul. V Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Novice Cerovića, Ul. Vuka Karadžićam Ul. Danila Bojivića, Ul. V Proleterska, Staro Pazarište, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, Ul. V Proleterska, dio Ul. Novice Cerovića, CKB banka.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Goransko, Brljevo.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati:Lastva, Partizanski put, dio naselja Lastva Grbaljaska, Poljice.

Bar

-u terminu od 13 do 15 sati:Ilino stajalište, BhBau, Dodoši, Čačke, Glavanovići , kod Zarije, Barjamovići.

-u terminu od 11 do 13 sati: Pod Lozom, Leković-Lavrović, OŠ Anto Đedović i potrošači oko nje, Radoman, Nvi Pristan, TS Br5 stambeni objekti Brčvaka, Zaha , stambeni objekti 2 Decembra , potrošači u novim stambenim onjektim oko AROMA marketa.

-u terminu od 09 do 15 sati: dio neselja Bartula i komplet Rap.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio naselja Velika Plaža kod apartmana(vile) Lika i kod Primavere.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Naselje Gornja Klezna.

-u terminu od 08:30 do 14 sati: dio naselja Darza.

Tivat

-u terminu od 07 do 17 sati: Mrčevac, Rahovići.

-u terminu od 08 do 11 sati: Novo Naselje- Radovići.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Nalježići.

-u terminu od 09 do 13 sati: Lastva Grbaljska – područje u blizini mosta.

-u terminu od 09 do 11 sati: Perast.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tići (poluostrvo Luštica), Velji Kam (poluostrvo Luštica), Brguli (poluostrvo Luštica).

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seoce, Bojovići, Božici, Djulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi- zaseoci 8Krajišta, Miškovića Žar, Paljine i Japan), Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblja, crkve. Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R. Marsenića(AN), Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir (AN), Navotina (AN), planionski katun Jelovica, mHE Miolje Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta: Gora Mont (Lužac), Janković (Buče), Mi-Ma (Buče), Gradina (Vinicka), Šarić – Aleksić(Vinicka), Fatić (Vinicka), pogon za preradu kamena Granit (Buče), vodozahvat(Praćevac), manastir Đurđevi Stupovi.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Lješnica 1, Lješnica 2.

– terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Grab,Ostrelj, Zaton-Klinac, Štamparija – Pruška, Žurena – Brestovik, Zaton.

-u terminu od 09 do 17 sati:Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Ljevišta, Sela, Selišta.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Feratovo polje, Crvena lokva, Gojakovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 17:30 sati: 20-05-2026 god Plav 8:30 17:30 Sela: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Jasenica

-u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati:Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Klanac.

Žabljak

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Vrela, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac.

Šavnik

-u terminu od 09 do 18 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Grabovica, Mljetičak.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.