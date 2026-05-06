Do tragedije je došlo kada je vozač "golfa" novopazarskih registarskih oznaka, B.K. (2007), krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila.

Izvor: Rina

Teška saobraćajna nesreća koja je sinoć potresla Novi Pazar dogodila se u 23.35 časova na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u mjestu Piloreti. U direktnom čeonom sudaru automobila marke "golf" i "opel astra" život su izgubile četiri osobe, dok se ljekari bore za živote dvojice povrijeđenih.

Do tragedije je došlo kada je vozač "golfa" novopazarskih registarskih oznaka, B.K. (2007), krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema riječima svjedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom "opel astra" koje je dolazilo iz pravca Raške.

Za volanom "opela" nalazio se S.V. (1957), dok je na mjestu suvozača bio V.M. (1981). U vozilu su se nalazili i putnici V.K. (1971) i V.M. (1980). Na licu mjesta poginuli su vozač "golfa" B.K. (2007), vozač "opela" S.V. (1957), suvozač "opela" V.M. (1981).

Vidi opis Četvrta žrtva stravične nesreće kod Novog Pazara: Raste broj poginulih u direktnom sudaru, jezivi prizori sa lica mjesta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rina Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Rina Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Rina Br. slika: 7 7 / 7

Putnica iz "opela", V.K. (1971), podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava porastao na četiri.

Teško povrijeđeni su R.L. (2006), suvozač iz "golfa", kojem se priprema hitan transport za Beograd zbog težine povreda, V.M. (1980), putnik iz "opela", koji je zadržan u Opštoj bolnici Novi Pazar na daljoj dijagnostici i liječenju. Ljekari se za sada ne izašnjavaju o njegovom zdravstvenom stanju.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici saobraćajne policije, ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i pripadnici interventne jedinice koji su obezbjeđivali lice mjesta tokom višesatnog uviđaja.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a djelovi automobila bili su rasuti po magistralnom putu. Nakon završenog uviđaja, vozila su pauk službom prebačena u krug Policijske uprave radi daljih vještačenja i utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Jedan od svjedoka koji je učestvovao u spašavanju povrijeđenih ranije je za Sandžak Danas izjavio:

"Udar je bio direktan, "kljunu u kljunu". Sve je bilo smrskano. Ljude smo izvlačili iz vozila, prizor je bio strašan i haotičan."

(Sandžak danas/Mondo)