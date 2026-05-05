Maskirana grupa presrela je sinoć M. P. (19) na Savskom vijencu, izvukla ga iz automobila i zadala mu više uboda nožem. Mladić je u teškom stanju prebačen u Urgentni centar.

M. P. (19) teško je povrijeđen sinoć oko ponoći u Manasijevoj ulici na Savskom vijencu, kada mu je, prema prvim informacijama, grupa za sada nepoznatih osoba prepriječila put, izvukla ga iz automobila i brutalno ga napala.

Kako mediji saznaju, mladić je policiji ispričao da se u trenutku napada nalazio u svom automobilu marke "golf" sa drugom, kada ih je presrelo više osoba. Oni su, kako se sumnja, zaustavili vozilo, a zatim M. P. izvukli napolje i zadali mu više udaraca po tijelu.

Prema njegovim riječima, napadači su bili maskirani, a jedan od njih je, kako se sumnja, izvadio nož i mladiću zadao više ubodnih rana.

"Mladić je primljen u Urgentni centar sa višestrukim ubodnim ranama po leđima i vratu i nalazi se u teškom stanju", naveo je izvor blizak istrazi.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mjesta i obavila uviđaj, dok motiv napada za sada nije poznat. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da bi povod mogao da bude sukob zbog neraščišćenih računa.

U toku je izuzimanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i razgovor sa potencijalnim svjedocima, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo kobne večeri.

