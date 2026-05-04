Nepoznati muškarac napao je juče oko 18 časova na Voždovcu vozača autobusa na liniji 401, državljanina Šri Lanke. Vozaču je ukazana pomoć, a policija intenzivno traga za napadačem.

Izvor: Kurir

Vozač autobusa na liniji 401 napadnut je juče oko 18 časova na Voždovcu, kada ga je, prema prvim informacijama do kojih su došli mediji, fizički napao za sada nepoznati muškarac.

U autobus je ušao muškarac koji je počeo da viče na vozača, državljanina Šri Lanke (43), nakon čega je verbalni napad eskalirao u fizičko nasilje.

"Napadač je potom nasrnuo na vozača i zadao mu više udaraca, a zatim se udaljio sa lica mjesta", naveo je izvor blizak slučaju za medije.

Prema dostupnim informacijama, napad je zabilježen kamerama iz gradskog prevoza, a snimci bi mogli da pomognu u identifikaciji napadača.

Povrijeđenom vozaču ukazana je ljekarska pomoć, dok policija intenzivno traga za muškarcem koji stoji iza ovog napada i radi na rasvjetljavanju svih okolnosti incidenta.

Istraga je u toku.