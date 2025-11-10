Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim oko reda, a onda ih je osumnjičeni napao.

U jednom supermarketu na Voždovcu, 8. novembra ove godine, došlo je do fizičkog okršaja kada je muškarac P.M. (42) nasrnuo na oca J.D. (71) i ćerku M.D. (40) nakon svađe oko reda na kasi.

"Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim oko reda. U jednom trenutku, muškarac je nasrnuo na njih i udario ih više puta po tijelu i glavi. Zadobili su lake tjelesne povrede", kaže izvor blizak slučaju.

Kako se saznaje, otac i ćerka su odmah nakon incidenta pregledani u Urgentnom centru.

"Protiv osumnjičenog će biti podnijeta krivična prijava za nasilničko ponašanje u redovnom postupku", dodaje izvor.

