Kanton Sarajevo mogao bi napraviti veliki zaokret u borbi protiv zloupotrebe droga – planira se dekriminalizacija posjedovanja manjih količina za vlastite potrebe, kako bi se rasteretio pravosudni sistem i fokus prebacio na dilere.

Mjera je predviđena Strategijom za period 2024–2028, koja obuhvata oko 60 aktivnosti. Prema podacima Tužilaštva KS, tokom 2025. godine potvrđene su 54 optužnice za proizvodnju i promet droga, ali čak 220 za posjedovanje i omogućavanje uživanja, što pokazuje da ovakvi slučajevi dominiraju u praksi, piše Klix.

Iz Tima za nadzor pojašnjavaju da bi promjena značila da osobe koje posjeduju male količine bez namjere prodaje više ne bi krivično odgovarale, već bi bile kažnjavane prekršajno – novčano ili kroz mjere poput liječenja i rehabilitacije. Cilj je smanjiti stigmatizaciju, posebno mladih, i omogućiti lakši pristup pomoći.

Za realizaciju je potrebno izmijeniti Krivični zakon Federacije BiH. Inače, u Republika Srpska i Brčko distrikt posjedovanje droge za ličnu upotrebu već se tretira kao prekršaj, uz novčane kazne.

Predloženo je i formiranje stručne radne grupe koja bi definisala dozvoljene količine i vrste droga. Inicijativa je već upućena federalnom nivou, gdje će se razmatrati kroz izmjene zakona.