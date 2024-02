Ovog petka 23. februara 2024. godine Njemačka je legalizovala kanabis.

Poslije decenija diskusija, Bundestag je ovog petka 23. februara 2024. izglasao zakon o djelimičnoj legalizaciji kanabisa u Njemačkoj. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Zašto su neki zabrinuti? Prema novom zakonu, koji bi trebalo da stupi na snagu 1. aprila, odrasle osobe starije od 18 godina generalno bi trebalo da smiju da posjeduju do 25 grama kanabisa za ličnu upotrebu. Pored toga, biće dozvoljeno i imati do tri žive biljke kanabisa u stanu i do 50 grama kanabisa za ličnu upotrebu.