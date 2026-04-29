Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o nedavno održanim lokalnim izborima, odnosima snaga između vlasti i opozicije, kao i o rezultatima istraživanja javnog mnjenja, ističući da su izbori bili izazovni.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje nove političke tenzije na Kosovu nakon najave novih izbora u Prištini, ocijenivši da bi to moglo dovesti do, kako je naveo, "nove antisrpske histerije".

U intervjuu za Blic TV, Vučić je rekao da se regionalne tenzije često pojačavaju u trenucima kada Srbija pokušava da poboljša odnose sa susjedima.

"U Prištini idu ponovo izbori. To će da donese novu nervozu i novu antisrpsku histeriju", rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima u regionu, predsjednik Srbije naveo je da se, prema njegovom mišljenju, protiv Srbije vode kampanje i da iza pojedinih regionalnih pitanja postoje širi politički i ekonomski interesi.

On je kao primjer naveo energetske projekte i gasne konekcije u regionu, tvrdeći da je jasno ko od određenih projekata ima najveću korist.

Vučić se osvrnuo i na političku situaciju u Crnoj Gori, navodeći da u dijelu te zemlje postoji, kako tvrdi, "histerija protiv Srbije".

Prema njegovim riječima, Srbi u Crnoj Gori suočavaju se sa političkim pritiscima i neravnopravnim položajem.

"Pogledajte vi tu histeriju koja u dijelu Crne Gore postoji protiv Srbije", rekao je Vučić.

Govoreći o unutrašnjoj političkoj situaciji u Srbiji, Vučić je komentarisao i rezultate nedavno održanih lokalnih izbora, navodeći da je održano 15 izbornih procesa koje je opisao kao teške za vlast.

Ipak, tvrdi da rezultati i istraživanja javnog mnjenja pokazuju prednost vladajuće koalicije.

"Održano je 15 lokalnih izbora. Za nas su to bili strašno teški izbori", rekao je Vučić.

Dodao je da istraživanja javnog mnjenja pokazuju prednost vlasti od, kako je naveo, između 18 i 19 indeksnih poena u odnosu na političke protivnike.

Vučić je kritikovao i dio opozicije, navodeći da pojedini politički akteri kandiduju, kako je rekao, "najgore u srpskom društvu".

Poručio je i da je spreman za razgovor sa političkim protivnicima, ali je istovremeno kritikovao pojedine medije za koje tvrdi da vode kampanju protiv njega.