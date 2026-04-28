Tijelo muškarca sa vidljivim povredama pronađeno je danas u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Policija obavlja uviđaj, a obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti i da li je riječ o zločinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Veliki broj pripadnika policije okupio se danas u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu nakon što je pronađeno tijelo muškarca. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, na tijelu su uočene brojne povrede, što je odmah podiglo stepen pripravnosti nadležnih službi.

Ulica je djelimično blokirana, a u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Policija obezbjeđuje lice mjesta dok forenzičke ekipe prikupljaju tragove koji bi mogli ukazati na uzrok smrti.

"Trenutno se ispituju sve opcije. Iako su povrede vidljive, u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću reći da li je riječ o nasilnoj smrti ili su povrede nastale na drugi način," navodi izvor blizak istrazi.

Tijelo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će dati konačan odgovor na pitanje da li je smrt nastupila prirodnim putem, nesrećnim slučajem ili je u pitanju krivično djelo.

Policija se još uvijek nije zvanično oglasila povodom identiteta muškarca, a očekuje se da više informacija bude poznato nakon završetka uviđaja.

(Telegraf/MONDO)