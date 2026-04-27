Nova žrtva nesreće kod Rume - preminuo vozač "golfa" u koji se zakucao "ford" koji je vozio kontrasmjerom na auto-putu.

Mladić (24) koji je vozio crni automobil marke "golf" u koji se danas oko 13 časova zakucao "ford" koji je išao 130 kilometara na čas u kontrasmjeru na auto-putu Šabac -Ruma, je preminuo u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici prema saznanjima "Kurira". On je četvrta žrtva teške saobraćajne nesreće.

"Mladić je sanitetom bio prevezen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Povrede su bile teške i on je preminuo", potvrdila je bolnica za "Kurir".

Da podsjetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovaca kada je, kako se sumnja, vozač "forda" ušao u kontrasmjer na auto-putu i zakucao se u "golf" u kom su bila četiri putnika.

