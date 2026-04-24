Maskirani razbojnik, uz prijetnju pištoljem, opljačkao je danas banku na Bulevaru dr Zorana Đinđića u Nišu. Odnijeta je veća suma novca, a policija intenzivno traga za počiniocem.

U niškoj policiji Blicu je potvrđeno da je pljačka prijavljena oko 12 časova i da policija preduzima mjere na pronalasku počinioca.

"Intenzivno se preduzimaju sve mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti u cilju pronalaska počinioca", rečeno je u niškoj policiji.

Nezvanično se saznaje da je u pitanju veća suma novca ukradena iz banke i da je razbojnik bio maskiran.

