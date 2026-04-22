Saslušan mladić osumnjičen za brutalno ubistvo kod Rume - sumnja se da je sjekirom ubio dečka svoje majke i da je nakon toga zapalio tijelo.

Izvor: društvene mreze

Mladić A.Đ. (19), osumnjičen za ubistvo M.P. (48) u kući u Hrtkovcima, saslušan je danas pred Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici. On je izneo svoju odbranu nakon čega mu je određen pritvor.

"Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, danas je donošenjem naredbe o sprovođenju istrage pokrenulo istražni postupak protiv osumnj. A.Đ. zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršenog u Hrtkovcima. Istraga je formalno pokrenuta danas, 22. aprila donošenjem naredbe o sprovođenju iste zbog sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teško ubistvo, a posle saslušanja, na kojem je osumnjičeni izneo svoju odbranu do detalja, tužilaštvo je predložilo pritvor. Protiv osumnjičenog je Višem sudu u Sremskoj Mitrovici podnet predlog za određivanje pritvora, shodno članu 211 Zakona o krivičnom postupku", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici.

Da podsjetimo, M.P. je ubijen sekirom u toku noći 19. aprila u kući u Hrtkovcima kod Rume, a spaljeno tjelo je pronađeno u ponedeljak 20. aprila u večernjim časovima. Uhapšen je osumnjičeni A.Đ, sin žene koja je bila u emotivnoj vezi sa ubijenim M.P.