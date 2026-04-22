Policija u Kragujevcu uhapsila šesnaestogodišnjaka zbog sumnje na izazivanje opšte opasnosti.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Policijske uprave u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada i prikupljenih dokaza, u saradnji sa SSK i OPA Uprave kriminalističke policije, uhapsili su šesnaestogodišnjaka iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Uhapšen je N. V. (2001) iz Beograda, koji se sumnjiči za podstrekavanje i pomaganje u izvršenju istih krivičnih djela.

Napad u ranim jutarnjim satima

Kako se sumnja, maloljetnik je 11. aprila 2026. godine oko 2.45 časova aktivirao i bacio ručnu bombu na objekat jednog tehničkog pregleda u Kragujevcu, i to po nalogu N. V., navodi se u saopštenju MUP-a. Prema daljim navodima policije, osumnjičeni mu je davao instrukcije putem mobilnog telefona "Specijal" i aplikacije "Signal", određujući metu napada.

Sumnja se i da je N. V. maloletniku obezbedio ručnu bombu, kao i novčanu nadoknadu od 1.000 eura nakon izvršenja zadatka.

Određen pritvor i zadržavanje

Po nalogu Višeg suda u Beogradu za maloljetnike, šesnaestogodišnjaku je određen pritvor do 30 dana.

Osumnjičenom N. V. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.